R. & P.

Sì è insediata ieri a palazzo “Corrado Alvaro” la cabina di regia

“Reggio Metropolitana”, che avrà il compito di potenziare le

politiche pubbliche finalizzate ad assicurare il coordinamento della

pianificazione e della programmazione degli interventi e verificarne

lo stato di attuazione, per il rilancio della crescita e dello sviluppo

economico attraverso i fondi del Recovery Fund.

L’organo è presieduto dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà

ed è composto dai consiglieri metropolitani, da un rappresentante del

Comune capoluogo e da un sindaco per ognuna delle quattro aree

omogenee (“Associazione comuni dell’Area dello Stretto”, Associazione dei

comuni “Città degli Ulivi”, “Associazione dei comuni

dell’Area grecanica”, “Associazione dei comuni della Locride”).

Il primo cittadino di Bovalino, Vincenzo Maesano, è stato designato

come sindaco rappresentante dell’Associazione dei comuni della

Locride: «Rappresentare la Locride nella cabina di regia, unitamente

ai quattro consiglieri metropolitani eletti nei nostri territori, mi

onora e per questo ringrazio tutti i colleghi sindaci per la fiducia

accordata».

Maesano ha sottolineato, dunque, l’importanza del nuovo organo

collegiale: «La cabina di regia e il nuovo metodo di lavoro che essa

rappresenta è un’occasione importante per la programmazione e la

pianificazione degli interventi necessari per il rilancio della

Locride nell’ottica dell’utilizzo delle risorse finanziarie straordinarie del

Recovery Plan e del Piano Sud 2030.

Nella ripartizione di tali risorse, oggi più che mai, è fondamentale

indicare le priorità strategiche attraverso le quali promuovere lo

sviluppo delle nostre comunità che attendono da molti anni, anzi

troppi anni, l’opportunità di un piano straordinario di investimenti

pubblici.

La Locride – afferma Maesano – ha bisogno di una condivisione ampia,

come “unica comunità “, di obiettivi nel breve, medio e lungo termine

al fine di creare sviluppo socio-economico che ormai è

improcrastinabile.

Sarà un compito complesso perché ritengo fondamentale tutelare le

diverse esigenze di tutti i territori, da quelli costieri a quelli

aspromontani. Per fare ciò ascolterò tutte le istanze delle

comunità interessate».

La Locride acquista un ruolo centrale per lo sviluppo e il rilancio di

tutto il territorio metropolitano, spiega ancora Maesano:

«L’obiettivo principale per l’associazione dei comuni della Locride è quello di

individuare interventi ed esigenze comuni e strategiche che dovranno

poi essere portate all’attenzione e recepite dagli organi politici della

Città Metropolitana. È un’occasione da capitalizzare al massimo e

tutti dobbiamo agire nell’interesse comune».