Recensione: Alba sul Mare di Paola Crisapulli

di Simona Masciaga

Vero, coinvolgente, attuale e ” pulito”, il romanzo di Paola Crisapulli “Alba sul mare” Aletti editore, scatta, in breve tempo, all’attenzione della critica letteraria nazionale.L’ autrice, di origini calabresi, ma che da tempo vive a Milano, in poche pagine narra uno squarcio di vita quotidiana, apparentemente banale, che cela tra le righe, ed esprime, a sua volta, chiaramente, una storia d’amore intrisa di problematiche culturali, sociali, educative e relazionali.

Simona, la protagonista del romanzo, è una donna del sud. Figlia di una emigrazione forzata e di quel ritorno tanto desiderato alla sua terra, la Calabria, racchiude nel suo animo sensibile quell’ eterno amore e odio nei confronti di un territorio che si confonde tra mare e monti, profumi assuefacenti di zagare e gelsomini e che mai svaniscono a confronto del puzzo della salsedine, dell’ appiccicoso vento di scirocco, alle negatività territoriali … per Simona, la luce del mare all’alba, l amore incommensurabile per la propria origine, l amore descritto dall’ autrice in tutte le sue forme, va oltre ad ogni ostacolo sociale, culturale e logistico.

Da sottolineare, quindi, come Paola Crisapulli, abbia saputo trasporre su carta, con la sola forza descrittiva,una narrazione intensa, emotiva e coinvolgente tanto da portare il lettore fino alle ultime righe lette sicuramente in un solo fiato; altresì il testo è arricchito e corredato da poesie incisive che sublimano l animo in quanto intrise di quella dolcezza e sensibilità che solo la Crisapulli poteva regalare.