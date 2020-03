REALTÀ EXTRATERRESTRI Venerdì 6 a Locri si parla di UFO e alieni

R. & P.

Mancano pochissimi giorni a un evento molto particolare che si terrà proprio a Locri (RC). Difatti, venerdì 6 marzo 2020, alle ore 20.30, presso la Biblioteca Comunale sita presso il Palazzo Nieddu a Locri, l’A.C.S.D. ArtInMovimento, in sinergia con Il loto e la montagna e XTimes, propone “Realtà Extraterrestri”, una conferenza inerente a quello che i media ci nascondono sul fenomeno UFO/Alieni. L’acronimo U.F.O., come è risaputo, sta per “Oggetti Volanti Non Identificati” e racchiude oltre settant’anni di segreti governativi e militari. Pino Morelli (Pescara, 1966) direttore responsabile della rivista specializzata XTimes, attraverso un’esauriente e attenta disamina sul fenomeno di “cover up” e di “debunking” operato dai canali mediatici negli ultimi decenni, attraverserà la recente storia ufologica non riconosciuta ufficialmente, presentando testimonianze, documenti e fatti importanti dimenticati dai media ufficiali, per comporre un quadro serio e competente sulla più grande verità ancora non annunciata ufficialmenteUna serata in cui si vuole fare il punto sullo stato dell’arte del fenomeno. Una serata all’insegna della chiarezza e della verità giornalista. Una serata di dibattito per comprendere logiche e scelte a volte discutibili, arricchita dall’esperienza di ricerca del giornalista (www.pinomorelli.com) e da interessanti contributi audiovisivi.Evento per cui si richiede un contributo volontario di 5 € per la copertura delle spese organizzative