REALE ACCADEMIA FILARMONICA DI GERACE Concerto all’UniMediterranea

R. & P.

Grande successo ha riscontrato il concerto tenuto presso la Residenza Universitaria di Reggio Calabria il concerto tenuto dalla Bruzium Flute Ensamble, i Solisti di Flauto della Reale Accademia Filarmonica di Gerace a conclusione del progetto “Metànoia2” cofinanziato dalla Regione Calabria per la valorizzazione dei Beni Culturali. Il concerto è stato organizzato dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dalla Reale Accademia Filarmonica di Gerace in collaborazione con l’A.Gi.Mus, di Reggio Calabria.

Il forte radicamento nel territorio e il riconoscersi in una identità culturale nobile e ben definita ha permesso i componenti dell’ ensamble di fondersi in un unico progetto. Questo è lo spirito del progetto “Metànoia”, concetto questo che accompagna il motto della Reale Accademia Filarmonica di Gerace . “Conosci bene la storia della tua terra affinché nella fedeltà e nella giovinezza tu possa costruire il futuro”. Il nome di Bruzium rievoca, come ci fosse un ponte con il passato, quella che un tempo era considerata una delle civiltà culturalmente più avanzate al mondo e che oggi ha sete di svegliarsi e lo fa seguendo il suono del flauto che da sempre è la voce materna e primitiva di un’instancabile ricerca del bello che può ancora salvare il mondo.

Un programma variegato che spaziava dal tardo barocco all’età contemporanea, ha visto eseguito musiche di Handel, Dopller, Telemann, Tchaikovsky, Debussy, Rossini e Sellers per i flauti di Valentina Marchese, Pio Termine , Gaia Cesario, Claudia Vaccaro, Marta Bruno, Clara Caputo, Maria Luisa Pagnotta e Daniela Anna Durante .

Un pubblico particolarmente attratto composto per lo più da studenti universitari ma anche da numerosi appassionati che, sempre nel rispetto delle prevenzioni anti Covid19, ha espresso il grande apprezzamento per le opere eseguite. Conclusione gli interventi di saluto da parte del responsabile della Residenza Universitaria , prof. Francesco Bagnato, che ha espresso il più vivo compiacimento per la ottima riuscita del concerto e del presidente della Reale Accademia Filarmonica di Gerace , prof. Giacomo Oliva che ha ringraziato di cuore tutti i presenti e in modo particolare il rettore Prof. Marcello Zimbone e il il prof. Pasquale Catanoso assieme al prof. Francesco Bagnato e al prof. M° Alessandro Bagnato responsabile A.Gi.Mus di Reggio Calabra.