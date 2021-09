READY WOMAN Illustrati a Siviglia i risultati del progetto

R. & P.

Si è svolta durante una due giorni di lavoro intenso a Siviglia il kick off meeting del progetto transnazionale Ready Women finanziato dal programma Erasmus Plus. Un tour de force che ha visto il 21 e 22 settembre svolgersi la riunione del comitato di pilotaggio e la conferenza finale del progetto cui hanno preso parte associazioni da tutta la Spagna ed esperti del mondo del lavoro e dell’inserimento lavorativo. Un’azione di networking caratterizzata da un ampio partenariato di oltre 10 entità di sette stati membri differenti.

Ha diretto i lavori il capofila, la federazione Cocemfe, una federazione provinciale delle associazioni operanti per le persone con disabilità nella città castigliana; vi hanno partecipato i partner di Spagna, Portogallo, Italia, Lettonia, Bulgaria, Grecia, Egitto e Turchia che si sono confrontati sulle necessità e gli strumenti più adeguati all’azione di inserimento attivo delle donne disabili nel mondo del lavoro e nel sociale.

L’occasione ha consentito all’Associazione Eurokom, con gli esperti Loredana Panetta e Alessandra Tuzza, di presentare i risultati del percorso formativo dedicato alle donne disabili realizzato a Gioiosa Jonica nell’ambito delle azioni locali del progetto del progetto READY WOMEN. Il percorso ha visto partecipi otto donne disabili afferenti alle Associazioni Auser di Bovalino e Unitalsi di Roccella Jonica, con otto dei loro animatori e formatori, che dal 7 al 17 settembre hanno potuto seguire, grazie all’accompagnamento degli esperti dell’Europe Direct Calabria&Europa, le lezioni dedicate alla consapevolezza di genere ed alle politiche di mainstreaming europee, condotte dalla giornalista Raffaella Rinaldis; hanno potuto quindi approcciarsi al linguaggio dei social media e dell’informatica con l’intervento del social media manager di Eurokom Nicolò Palermo. Hanno scoperto l’approccio all’autoimpiego ed alla formazione d’impresa con l’esperta Loredana Panetta e le metodologie per la scoperta delle proprie soft skills e del loro impiego per l’inserimento lavorativo, nonché l’uso dei principali strumenti di politica attiva per l’avvio al lavoro dedicati ai trainer, con la responsabile dell’Europe Direct Alessandra Tuzza. Tutti strumenti innovativi, che nei diversi paesi del progetto Ready Women sono stati messi a punto ed aggregati in un’unica piattaforma multilingue disponibile online in otto lingue differenti sul sito www.readywomne.eu. Uno strumento molto apprezzato dal governo spagnolo, che è stata realizzata con moduli per gli utenti disabili ma anche per i formatori, dopo ben tre anni di studio analisi e ricerca portate avanti dalla partnership di cui fanno parte in Italia l’Istituto Italiano per i Sordi di Torino, l’Università Aldo Moro di Bari e l’Associazione Eurokom di Gioiosa Jonica.

Un’azione di successo, che ha fatto parlare della Locride anche fuori dai confini nazionali come un esempio di networking nel sociale tra associazioni del non profit a beneficio delle donne disabili. “Un percorso – specifica il direttore dell’Europe Direct Di Gioiosa Jonica- che si punterà a replicare proponendo il seguito dell’azione progettuale nel prossimo futuro”.

Segreteria Organizzativa dell’Associazione Eurokom