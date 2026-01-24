di Rea

ROMA – REA, attraverso il Segretario Nazionale Gabriella Caramanica, ha inviato una comunicazione ufficiale ai vertici delle autorità competenti italiane. La lettera è stata indirizzata al Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre che all’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Jia Guide.

L’iniziativa nasce dalla necessità di denunciare un fenomeno criminale di estrema gravità che riguarda ripetute segnalazioni di torture inflitte a gatti e altri animali in alcune regioni della Cina. Tali atti di crudeltà vengono spesso documentati e diffusi attraverso piattaforme digitali del dark web, suscitando l’orrore delle organizzazioni internazionali e ponendosi in netto contrasto con i principi di benessere animale promossi dall’Italia e dalla comunità globale.

Il Segretario Caramanica evidenzia come il Partito REA abbia tentato più volte, a partire da agosto 2025, di avviare un dialogo costruttivo con l’Ambasciata Cinese a Roma. Tuttavia, ogni tentativo di interlocuzione si è scontrato con un silenzio istituzionale definito come un “muro di gomma”, un atteggiamento di chiusura che impedisce un confronto trasparente e genera profonda preoccupazione nell’opinione pubblica.

Nella missiva si ribadisce che la tutela degli animali rappresenta un indicatore fondamentale della civiltà e della responsabilità etica di una nazione. Per questo motivo, REA chiede formalmente al Ministro Tajani di sollevare la questione nelle sedi diplomatiche più opportune, incoraggiando un confronto con le autorità cinesi basato sulla collaborazione e sul rispetto dei valori umani condivisi.

Un intervento deciso da parte del Ministero degli Affari Esteri è ritenuto un passo decisivo non solo per richiamare l’attenzione su tali barbarie, ma anche per promuovere nuovi standard internazionali di protezione della vita animale. Il Partito REA confida nella sensibilità delle istituzioni affinché l’Italia si confermi leader nella difesa dei diritti degli animali e nel contrasto a ogni forma di crudeltà.