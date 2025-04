《Ci dissociamo con fermezza da iniziative e ‘cellule’ che non ci appartengono e che rischiano di compromettere il lavoro serio e concreto portato avanti da REA》 Gabriella Caramanica, segretario nazionale REA

di REA

PONZANO ROMANO – Nell’ultimo mese stanno emergendo “cellule” e iniziative che, come partito politico, non ci appartengono né riconosciamo. Stranamente, questo fenomeno si è intensificato proprio dopo il nostro intervento presso la magistratura e il Comune di Ponzano Romano sul caso dell’allevamento abusivo di husky.

A seguito della denuncia di REA, è scattato il sequestro preventivo dei cani, con la conseguente custodia tutelare affidata al Vice Sindaco di Ponzano Romano. Inoltre, grazie alla pressione costante esercitata da REA, si è finalmente avviato l’iter per l’istituzione di un tavolo tecnico, richiesto da tempo.

Vogliamo ribadire con forza che stiamo lavorando su una linea politica chiara e determinata, orientata esclusivamente al raggiungimento di obiettivi concreti: il tavolo tecnico è una conquista di REA, frutto della nostra battaglia per mettere in sicurezza cani da anni detenuti in condizioni gravemente lesive del loro benessere. Commenta il Segretario nazionale REA. Non permetteremo che operazioni di confusione e strumentalizzazione ostacolino, rallentino o possano ledere il percorso di tutela e protezione dei cani che con tanto impegno abbiamo intrapreso.