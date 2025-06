REA rafforza il proprio impegno per gli animali: Paolo Caldora nominato Responsabile del Dipartimento Tutela dei Diritti e Benessere degli Animali

di REA

Il Partito politico REA annuncia un ulteriore passo in avanti nella propria azione a tutela degli animali, ufficializzando la nomina di Paolo Caldora a Responsabile del Dipartimento Tutela dei Diritti e Benessere degli Animali. Tale incarico si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla necessità di una difesa sistemica e strutturata degli animali, in risposta a fenomeni ancora troppo diffusi come il maltrattamento, il randagismo, allevamenti e le infiltrazioni criminali nel settore.

<<La nomina di Caldora rappresenta un momento chiave per il nostro Partito, coerente con la nostra linea politica centrata sulla tutela degli esseri senzienti e sulla promozione di una cultura del rispetto e della responsabilità”, afferma Gabriella Caramanica, Segretario Nazionale di REA, sottolineando che “l’intento è quello di elevare il livello della difesa animale, trasformando la sensibilità etica in azione concreta e incisiva>>.

Il nuovo Responsabile sarà chiamato a operare su un ampio spettro di ambiti interconnessi, comprendenti la regolamentazione degli allevamenti, la zootecnia sostenibile, il contrasto ai crimini contro gli animali e alle zoomafie, la gestione dei canili, il fenomeno del randagismo, le adozioni, nonché il coordinamento con figure professionali quali addestratori e operatori del volontariato.

Forte di una solida esperienza nel settore e riconosciuto per la propria competenza e integrità, Paolo Caldora avrà il compito di contribuire alla definizione di strategie politiche e strumenti concreti per rendere effettiva la difesa dei diritti animali, in un’ottica non solo di protezione ma anche di valorizzazione del ruolo degli animali nella società contemporanea.

Con questa nomina, REA riafferma la centralità della questione animale nella propria agenda politica, riconoscendola non come tematica accessoria ma fondante. Non possiamo più delegare e prorogare la questione degli animali. Conclude il Segretario nazionale REA.