RADIO ROCCELLA ROCK FESTIVAL Sabato 29 la presentazione della III edizione dell’evento

Sabato 29 febbraio, alle ore 19.00, nei locali siti in Largo Don Molinero a Roccella Jonica, si terrà la conferenza stampa di presentazione della III Edizione del Radio Roccella Rock Festival, manifestazione musicale aperta a vari generi musicali con l’obiettivo di garantire ai partecipanti opportuna visibilità e le premesse per delineare un valido percorso artistico e professionale, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni.

Il tutto mettendo da parte il puro e semplice spirito agonistico, così da lasciare spazio ad una manifestazione che porti sul palco, con vivida determinazione, la forza condivisa della musica.

Seguirà, alle ore 22, sempre in Largo Don Molinero, il concerto della band The Best Fu@@ing Dirty Blues Trio.