RADIO ROCCELLA ROCK FESTIVAL Rinviato il concerto previsto per il 21 marzo

R. & P. (foto d’archivio)

In ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni volte a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ed in nome di un profondo senso di responsabilità, Radio Roccella ha deciso di rimandare a data da destinarsi il previsto concerto iniziale della III Edizione del Radio Roccella Rock Festival, inserito nel programma con svolgimento sabato 21 marzo al Chiosco di Caulonia Marina (RC). Salvo diverse disposizioni riguardo la suddetta emergenza sanitaria, che verranno ovviamente tenute in debito conto, la manifestazione musicale avrà la sua partenza sabato 4 aprile al Tiche Bar, Largo Don Molinero, a Roccella Jonica (RC).

Antonio Falcone-Ufficio Stampa Radio Roccella