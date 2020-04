RADIO ROCCELLA ROCK FESTIVAL Rinviata a data da destinarsi la III edizione

R. & P.

In ottemperanza alle rinnovate disposizioni governative e regionali volte a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, Radio Roccella, in nome di un profondo senso di responsabilità, ha deciso di rinviare a data da destinarsi la III edizione del Radio Roccella Rock Festival, annullando il concerto previsto in data sabato 18 aprile, cha avrebbe dovuto svolgersi al Golosia di Marina di Gioiosa Ionica e quello della serata conclusiva, inserita in cartellone per venerdì 1° maggio, location la zona Largo Colonne Rita Levi Montalcini del Lungomare Sisinio Zito di Roccella Jonica.

In precedenza, sempre nel rispetto delle suddette disposizioni in tema di emergenza sanitaria, si era infatti proceduto al rinvio del concerto d’apertura, previsto nel programma in data sabato 21 marzo al Chiosco di Caulonia Marina e della seconda serata, in programma sabato 4 aprile al Tiche Bar, Largo Don Molinero, a Roccella Jonica.

Antonio Falcone-Ufficio Stampa Radio Roccella

Massimo Logozzo-Presidente Radio Roccella