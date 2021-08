RADIO ROCCELLA Jackson One chiude il Summer Rock Festival

R. & P.

Grande successo per il RADIO ROCCELLA ROCK SUMMER FESTIVAL, con la sublime performance dei JACKSON ONE. Roy Paladini, artista carismatico dalla consolidata esperienza europea come IMPERSONATOR, ci ha fatto rivivere le emozioni della grande musica del re del pop, Michael Jackson!

JACKSON ONE va oltre il concetto di Tribute Band con l’incredibile progetto-spettacolo al quale ieri sera, 10 agosto, abbiamo assistito. Energia dirompente al teatro al castello di Roccella Jonica, tra musica e splendide coreografie. Nonostante la delicata situazione sanitaria attuale, il concerto si è svolto nel rigoroso rispetto di tutti i protocolli di sicurezza e la risposta del pubblico è stata straordinaria. Un altro successo quindi per l’Associazione RADIO ROCCELLA, egregiamente rappresentata da Massimo Logozzo, presidente in carica, che si dichiara soddisfatto dell’iniziativa e pronto per i nuovi eventi della prossima stagione.

Grande soddisfazione anche per la direzione artistica di Manuela Cricelli e Ilario Ierace. La serata è stata condotta con grande professionalità da Nicola Procopio (speaker di Radio Roccella, nonché attore e doppiatore).

È doveroso infine citare e ringraziare tutta la famiglia/staff di Radio Roccella, che ha contribuito alla realizzazione dell’evento: Mimmo Grollino, Maurizio Cursaro, Ilario e Angelo Fantò, Pino Gemelli, Saverio Surace, Lukino, Tony L, Martina Raschellà,Tiziana Romeo, Pino Curtale. Restate sintonizzati! Radio Roccella, la Radio fuori dal coro.