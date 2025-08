di Simona Masciaga

SIDERNO – Ci si aspettava un’analisi, una critica e una riflessione sul testo ” Tutto pagato” di Santo Gioffre’ Ed Castelvecchi, e, invece, tutto si è trasformato in un dialogo prettamente politico: un talk show di prima serata in cui, non si è cavato un ragno dal buco! Tante accuse e poche proposte! Avremmo voluto ascoltare altro!

Serata condotta egregiamente dal presidente AALB ing Cosimo Pellegrino, in ultima sostituzione di Rosario Condarcuri che, all’ ultimo momento ha dato forfait, ha suscitato, tra il pubblico presente, un interesse non indifferente: botte e risposte, spesso di calibro superfluo e volatile con idiomi poco consoni a ciò che si intende per ” cultura”( certi termini, in un contesto di divulgazione culturale potrebbero essere evitati: impariamo ad usare i sinonimi). Ciononostante la serata è ben riuscita… avremmo voluto ascoltare altro, ma quando si parla di sanità e istruzione è difficile imporre i freni inibitori. Fortunatamente, l’ arte di Anita Tarzia e Giusy Sergi hanno dato ampio respiro agli avventori. Due artiste già conosciute ad Arte per Sette sere, riproposte dall’ associazione per capacità artistica, hanno alleggerito la serata. La Tarzia, parlando per entrambi, ha ringraziato AALB essendo stata un trampolino di lancio per la loro arte. Tarzia paesaggista e innovativa e la Sergi, più accademica e ritrattiva, con i loro lavori spettacolari e unici hanno impreziosito l’ evento in una serata animata e poco costruttiva.