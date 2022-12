QATAR 2022: follia nel Gruppo C

di Stefano Muscatello

Il gruppo C della Fifa World Cup si è concluso da qualche minuto con il passaggio agli ottavi di Finale di Argentina (prima classificata) e Polonia (ovviamente seconda). La partita tra le due trionfanti nelle stesso gruppo si è conclusa con il punteggio di 2-0 per gli argentini, guidati dal faro talentuoso di Lionel Messi e dai goal di Alexis Mac Allister su assist di Nahuel Molina e di Julián Álvarez su assist di Enzo Fernández.

Assurdo il possesso palla dell’Argentina che ha dominato in questo dato, nonostante una squadra buona ma che si è dimostrata a 360º gradi normale nonostante arrivasse al mondiale come favorita, anche da me medesimo. 23 tiri per l’albiceleste, 12 in porta, 4 quelli dei polacchi con il significativo dato di 0 verso la porta difesa da “Emi” Martinez. Una vittoria, si può dire, netta che permette agli uomini di Scaloni di guidare il gruppo.

Thriller e al cardiopalma il decreto del passaggio del turno, fino al 95º minuto, tra Messico e Polonia che fino al gol di Al-Dawsari erano in perfetto equilibrio per quanto riguardava punti e differenza reti, lo stesso passaggio del turno sarebbe stato decretato con la differenziazione sui cartellini gialli, nuovo “parente” della vecchia e mistica “monetina”. Come abbiamo già detto, però, il goal del calciatore Saudita nel match tra Arabia Saudita e Messico, terminata con il risultato di 2-1 per i messicani, ha dato il via alla festa dei polacchi che saranno capitanti anche agli ottavi dal bomber Lewandowski.