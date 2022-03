PUNTO DI VISTA Venerdì 4 da MAG la quadrilogia di Natale Pedullà

R. & P.

Tornano gli incontri con l’autore nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno. Venerdì 4 marzo alle ore 18 verrà presentata la Quadrilogia di Natale Ennio Pedullà, pubblicata di recente per Franco Pancallo Editore. Quattro opere, ovvero “Apollo e le nove muse”, “Il moto di Elettra. Le costellazioni”, “Polimnia. Come in cielo così in terra” e “La Neghentropia. La verità ermeneutica di Timeo di Locri” tra loro complementari, che pongono un punto di vista della realtà, qualunque essa sia, attraverso la relazione di numeri e lettere; lettere che riconducono infiniti numeri a formare idee finite e queste a formare e definire la naturale materia. Intenzione dell’autore è di rendere leggibile a tutti la similitudine che intercorre tra macrocosmo e microcosmo attraverso l’applicazione di codici specifici “Gaia-N”.

La grande novità di questa quadrilogia è che scienza e gioco di numeri e lettere possono fondersi per dare la possibilità di comprendere lo sviluppo della vera evoluzione dell’uomo.

Se ne parlerà venerdì 4 marzo alle ore 18 nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri”.

Gianluca Albanese dialogherà con l’autore.