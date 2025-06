R. & P.

RIACE – Una PEC inviata il 12 maggio ma senza risposta. È così che l’Amministrazione Comunale di Riace ha scelto – di fatto – di negare l’autorizzazione alla tappa calabrese dell’iniziativa nazionale SOSAMARE, promossa da Udicon, Unione per la Difesa dei Consumatori, per la pulizia delle spiagge e la sensibilizzazione dell’ambiente.

L’evento, previsto per il 4 giugno, avrebbe coinvolto volontari e cittadini in un’azione concreta di cura e pulizia del territorio. Ma l’assenza di qualsiasi riscontro istituzionale ha bloccato l’organizzazione, impedendo alla cittadinanza di partecipare a un’attività gratuita, utile e soprattutto fortemente condivisa. “È incomprensibile e deludente riscontrare una tale chiusura da parte del Comune di Riace di fronte a un’iniziativa che punta unicamente al bene comune,” ha dichiarato Nico Iamundo, Presidente Regionale U.Di.Con. Calabria. “La mancata autorizzazione e l’assenza di riscontro non solo impediscono un’azione concreta di pulizia delle spiagge, ma scoraggiano anche il volontariato e l’impegno dei cittadini nella salvaguardia di un patrimonio ambientale prezioso per tutta la Calabria.”

Dello stesso tono le parole del Vicepresidente Nazionale Udicon, Fabrizio Ciliberto: “SOSAMARE è un progetto che unisce cittadinanza attiva e tutela dell’ambiente. Chiediamo trasparenza e collaborazione per poter realizzare progetti che vanno ad esclusivo beneficio del territorio e della comunità. Ribadiamo il nostro impegno e la nostra disponibilità a collaborare con le istituzioni per la valorizzazione di tutto il territorio calabrese, auspicando un rapido ripensamento e una maggiore apertura da parte di tutta l’Amministrazione comunale di Riace.”