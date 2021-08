PUBBLICITA’ ELEZIONI DEL 3 E 4 OTTOBRE Il Codice di autoregolamentazione

La MAG Srls con sede in corso Garibaldi, 283/285 a Siderno (RC) in qualità di editore della testata lentelocale.it comunica

LA PROPRIA DISPONIBILITÁ A DIFFONDERE MESSAGGI POLITICI ELETTORALI A PAGAMENTO

sul proprio giornale online alle condizioni sotto riportate.

PREMESSA

In occasione delle pianificazioni pubblicitarie per la propaganda elettorale la MAG Srls in qualità di editore della testata lentelocale.it adotterà i principi della Legge N° 28/2000 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale sui mezzi di informazione, con particolare riferimento alla Disciplina della “par condicio” e alla Delibera n. 265/21/CONS.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.

Il Codice di Autoregolamentazione è visibile e accessibile a tutti, utenti e operatori del settore, direttamente su questa pagina ed è disponibile anche presso la sede della MAG Srls. Tutte le inserzioni a pagamento dovranno recare la dicitura “Propaganda elettorale” e l’indicazione del Committente Elettorale, Committente Responsabile o Mandatario. La pubblicazione avverrà in ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità dal giorno antecedente alle elezioni. La disponibilità di ciascuna posizione sul giornale on line per i messaggi politici elettorali segue esclusivamente il criterio temporale della prenotazione. Ogni banner potrà comprendere foto, messaggio elettorale e dati del candidato (simbolo del partito di appartenenza). Il banner sarà visibile secondo accordi fra le parti. Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia con riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative regolamentari. Pertanto, la MAG Srls si riserva di verificare i contenuti e i corredi grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative dinanzi citate, potrà rifiutarne la pubblicazione. La pubblicazione di banner non vincola in alcun modo la linea editoriale del giornale online che, dunque, in ogni caso, rimarca la propria autonomia e indipendenza in vista della prossima tornata elettorale. La proposta commerciale, secondo quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento del Garante, è riservata alle forze politiche, alle liste elettorali e ai singoli candidati che partecipano alla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 e prevede quanto segue.

MAG Srls

Corso Garibaldi, 283/285

89048 SIDERNO (RC)

P.I./C.F. 02990360808

EDITORE LENTELOCALE.IT

QUOTIDIANO ON-LINE D’INFORMAZIONE DELLA LOCRIDE

ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021

Documento analitico contenente le modalità di vendita e diffusione di messaggi politici elettorali a Pagamento (a cura del soggetto politico committente) in conformità agli artt. 22 e 23 della Delibera 265/21/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ELEZIONI REGIONALI

– Messaggio elettorale a pagamento con la modalità banner (333×481 px.) all’interno di ogn iarticolo pubblicato, al prezzo di euro 300,00 (trecento) più Iva;

– Messaggio elettorale a pagamento con la modalità banner (3508×2480 px.) nella homepage, sotto la testata al prezzo, di euro 280,00 (duecentottanta) più Iva;

– Messaggio elettorale a pagamento con la modalità banner (300×250 px.) nella colonna di destra in homepage, al prezzo di euro 200,00 (duecento) più Iva.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

– Messaggio elettorale a pagamento con la modalità banner (3508×2480 px.) sotto testata, al prezzo di euro 250,00 (duecentocinquanta) più Iva;

– Messaggio elettorale a pagamento con la modalità banner (532×842 px.) quadrato fisso, in cima alla colonna di destra in homepage, euro 220,00 (duecentoventi) più Iva;

– Messaggio elettorale a pagamento con la modalità banner (300×107 px.) piccolo, interno ogni articolo, euro 180,00 (centottanta) più Iva;

– Messaggio elettorale a pagamento con la modalità banner (300×250 px.) numero 1 banner laterale, con posizionamento random con ogni caricamento pagina, al prezzo di euro 150, (centocinquanta) più Iva.

Gli spazi saranno assegnati in base all’ordine cronologico di prenotazione e saranno visibili sul sito d’informazione www.lentelocale.it fino alle ore 23,59 di venerdì I ottobre 2021.

A carico dei committenti saranno la fornitura del materiale grafico necessario alla realizzazione dei banner e l’indicazione dei dati anagrafici necessari all’emissione della fattura.

Siderno, 24/08/2021

Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.

