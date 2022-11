Protocollata la Petizione: “Il Teatro Gioiosa non merita di morire”. Pd e Cittadini pronti al confronto con le Istituzioni

R & P

Abbiamo protocollato la petizione “il teatro Gioiosa non merita di morire”, promossa dal nostro circolo qualche settimana fa, indirizzandola al Sindaco e al Consiglio comunale di Gioiosa Ionica.

Abbiamo deciso di offrire il nostro contributo su questa vicenda perché siamo convinti che il teatro Gioiosa rappresenti un importante pezzo di storia che ha accompagnato intere generazioni e vorremmo continuasse a essere fucina di crescita culturale e sociale della nostra comunità presente e futura.

Dello stesso avviso numerosi cittadini che hanno manifestato coinvolgimento sul tema e hanno espresso con entusiasmo idee e proposte in merito alle iniziative che si potrebbero mettere in atto per ripristinare e valorizzare il teatro Gioiosa. Proprio per questo, riteniamo che sia importante incontrarsi in un Consiglio comunale aperto dove istituzioni e cittadini possano interagire e ragionare sulla migliore strada da percorrere.

Noi crediamo che sia necessario partire dall’acquisizione dell’immobile, anche attraverso l’accesso a finanziamenti pubblici, al fine di destinarlo, dopo adeguata ristrutturazione, a un centro culturale e aggregativo pubblico.

Pensiamo sia importante tenere alta l’attenzione sul tema e ci auguriamo che il Sindaco e il Consiglio comunale possano accogliere le istanze contenute nella petizione, al fine di individuare al più presto, anche attraverso uno sforzo corale, la soluzione più efficace per restituire a Gioiosa il suo teatro.

Gioiosa Ionica, 19.11.2022

Il circolo PD di Gioiosa Ionica