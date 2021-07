PROSCIOGLIMENTO FRAGOMENI Soddisfazione delle liste a sostegno del candidato sindaco

R. & P.

Proscioglimento.

Questo il giusto epilogo di una vicenda sorta pêle – mêle qualche mese fa a carico di Mariateresa Fragomeni, candidato sindaco del Partito Democratico di Siderno, del gruppo Siderno in Azione e della lista Ripartiamo da Siderno.

All’esito dell’udienza preliminare tenutasi nella giornata di lunedi 19 u.s., nel procedimento che riguarda diversi reati contro l’Asp di Reggio Calabria, il gup, dott.ssa Vincenza Bellini, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Mariateresa Fragomeni che è stata quindi prosciolta in tutto e per tutto.

Il direttivo, il Circolo del Pd di Siderno, il movimento politico Siderno in Azione, RipartiAmo da Siderno nonché tutti i candidati consiglieri delle rispettive liste che sostengono la sua candidatura a Sindaco per le prossime elezioni comunali, esprimono piena soddisfazione per il lieto pronunciamento e, pur fiduciosi nella giustizia, in questi lunghi mesi, sono sempre stati certi dell’estraneità ai fatti e dell’innocenza della dottoressa Fragomeni, la cui storia personale, professionale e politica è limpida e trasparente.

Oggi più che mai, v’è feroce urgenza di garantire il paese, portando avanti verità, competenza e professionalità, senza ombre, con buona pace di coloro che, nel tempo necessario che si facesse giustizia, non hanno esitato a gettare fumo negli occhi dei cittadini, strumentalizzando, senza cognizione alcuna, la vicenda giudiziaria di Mariateresa, al solo fine di colmare quel vuoto di intenti e di progettualità necessario per rilanciare il paese.

Si va dunque avanti, come sempre, non avendo mai fatto alcun arretramento, sicuri di offrire alla comunità un gruppo coeso e determinato a sostenere una candidatura alla carica di sindaco, quella di Mariateresa Fragomeni, le cui qualità e competenze sono state interamente dedicate alle istanze ed ai bisogni del territorio, senza soluzione di continuità, nemmeno nei momenti più difficili, e le cui capacità di coinvolgimento e di lavoro, costituiscono attrattiva forte, nuova, caparbia ed attenta alle ragioni di rilancio di Siderno.

A Mariateresa Fragomeni, i migliori auspici.

Ad maiora semper.

Il Direttivo

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno

Il gruppo Siderno in Azione

Lista Partito Democratico di Siderno

Lista RipartiAmo da Siderno