Dopo confronto con sindaci e territori arriva il via libera alla proroga fino al 2026, continuità per lavoro e servizi nei comuni

R. & P.

ROMA – Via libera alla proroga degli incarichi negli enti locali e territoriali fino al 31 dicembre 2026. Il provvedimento consente a comuni, province, città metropolitane e regioni di estendere rapporti dirigenziali e non, assicurando stabilità amministrativa e prosecuzione delle attività.Una misura attesa dai territori, anche alla luce delle richieste avanzate da numerosi sindaci italiani, che hanno promosso una petizione per evitare interruzioni nei progetti legati al Piano nazionale. L’iniziativa ha coinvolto 97 comuni e oltre 427 mila cittadini.

Determinante il lavoro di ascolto e confronto portato avanti anche dal senatore Ernesto Rapani, che ha incontrato diversi amministratori locali, anche della provincia di Cosenza, raccogliendo direttamente le criticità legate alla scadenza dei contratti. Un impegno assunto pubblicamente e poi tradotto in azione parlamentare, attraverso il dialogo con i ministeri competenti e il lavoro condiviso con la maggioranza, fino all’approvazione della norma.

«Esprimo soddisfazione per questo risultato, che nasce dall’ascolto dei territori e dal confronto con i sindaci – dichiara il senatore Rapani –. Avevamo preso un impegno chiaro e lo abbiamo mantenuto. Con questo intervento garantiamo continuità lavorativa a figure qualificate e assicuriamo servizi efficienti ai cittadini. È una risposta concreta a chi ogni giorno amministra i comuni e chiedeva strumenti adeguati per proseguire le attività». La proroga rappresenta quindi una risposta diretta alle esigenze degli enti locali, consentendo di proseguire il lavoro avviato e di tutelare competenze fondamentali per la gestione dei progetti e dei servizi pubblici.