di Teresa Peronace

CAULONIA – Ha avuto luogo a Caulonia Marina, presso la sede dell’Istituto Tecnico Agrario Statale, Scolastico parte del Polo “Dea Persefone – Zanotti Bianco” il cui dirigente scolastico è il professore Carlo Milidone, un seminario divulgativo sulle piante officinali organizzato dal locale centro di divulgazione agricola dell’ARSAC, l’azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese, guidata dal direttore generale, dottoressa Fulvia Michela Caligiuri.

L’iniziativa è stata prevista nell’ambito del progetto “Azioni informative e dimostrative sul territorio regionale”, finanziato dal FEASR – Misura 1 Intervento 1.2.1 del PSR Calabria 2014/2022, tant’è che l’ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) ha organizzato una serie di giornate informative e dimostrative dedicate alle piante officinali e alla tessitura, antiche tradizioni profondamente radicate nella cultura e nell’economia rurale calabrese.

Il percorso ha come obiettivo principale quello di far conoscere da vicino il mondo delle piante officinali, mettendone in luce le potenzialità in ambito agricolo, artigianale, cosmetico e fitoterapico. Le attività sono rivolte a imprenditori agricoli, giovani interessati alla multifunzionalità in agricoltura, operatori del settore e cittadini desiderosi di approfondire queste tematiche.

Durante gli appuntamenti, com’è avvenuto presso la Scuola Agraria di Caulonia Marina, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di: conoscere le principali specie officinali presenti in Calabria e le loro caratteristiche; approfondire le tecniche di coltivazione, raccolta e trasformazione; scoprire usi tradizionali e innovativi delle piante officinali; avvicinarsi all’arte della tessitura, intesa come patrimonio culturale e possibile leva di sviluppo locale. L’iniziativa è stata voluta per favorire la trasmissione di antichi saperi, stimolare l’interesse verso le produzioni tipiche e promuovere forme di agricoltura sostenibile, in sinergia con il territorio.

A tenere i seminari, dopo i saluti istituzionali della vice preside, professoressa Daniela Circosta, del sindaco di Caulonia, dottor Francesco Cagliuso, e del consigliere regionale questore, onor. Salvatore Cirillo, si sono alternate, la dottoressa Luigia Iuliano, divulgatore e direttore del centro sperimentale dimostrativo di Lamezia e il perito agrario e agrotecnico Altobella Sigilli, divulgatore del Ceda 18 di Caulonia Marina e membro del gruppo regionale delle piante officinali. A moderare l’incontro è stato il divulgatore responsabile del Ceda 18, dottor Giuseppe Cavallo. Presenti all’incontro i responsabili di plesso, prof. Vincenzo Certomà e Giuseppe Ursino.