PRONTA L’ORDINANZA Calabria da lunedì in zona rossa

di Redazione

Secondo un dispaccio dell’agenzia AGI, da lunedì 29 marzo la Calabria passerà in zona rossa, stante l’aumento dei contagi nella nostra regione negli ultimi giorni.

“Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, – è scritto – sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedi 29 marzo. Passano in area rossa le Regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta. La Regione Lazio, invece, passa in area arancione a scadenza della vigente ordinanza”.