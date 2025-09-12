di Patrizia Massara Di Nallo

La devozione al Quadro della Madonna della Consolazione continua ad essere una tradizione secolare che si rinnova ogni secondo sabato di settembre. Quest’anno la preparazione spirituale è iniziata il 2 agosto con il cammino dei sette sabati al Santuario dell’Eremo e l’itinerario spirituale coincide stavolta anche con il tempo giubilare che, come riportala Bolla di indizione del Giubileo 2025, «trova nella Madre di Dio la più alta testimone».

Il programma dei festeggiamenti religiosi. Oltre alla processione del secondo sabato di settembre, che quest’anno cade giorno 13, sono previsti altri momenti di spiritualità per il martedì successivo, giorno dedicato alla solennità di Maria, Madre della Consolazione. Infatti, al mattino di martedì 16, in Cattedrale, sarà celebrata la solenne liturgia pontificale, presieduta quest’anno dal cardinale Marcello Semeraro, mentre nel pomeriggio, invece, si svolgerà la consueta processione per le vie del centro storico della Città.Venerdì 12 settembre, memoria del Santissimo Nome di Maria, si svolgerà un’animazione a cura della Banda musicale di Ortì. Sono previste Messe alle 7.30, alle 10 con il pellegrinaggio delle comunità di San Paolo e Itria e alle 11 con le comunità di Bagnara e Scilla. Alle 12 si terrà la tradizionale Preghiera dell’Angelus con il cambio delle corone dell’Effigie. Nel pomeriggio ci sarà il Rosario del Pellegrino in vernacolo, la Messa alle 17.30 presieduta dal vicario provinciale fra Francesco Donato e il concerto del coro Chorus Christi.

Alle 19.30 la Messa sarà presieduta dal guardiano e rettore dell’Eremo, fra Pietro Ammendola, con la premiazione dei portatori per i 40 anni di servizio alla Vara. Alle 21 la Veglia Mariana sarà presieduta dall’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, monsignor Fortunato Morrone e la giornata si concluderà con la Messa notturna delle 24, celebrata dal ministro provinciale fra Giovanni Loria, con il rinnovo delle promesse e l’atto di affidamento del Cenacolo Maria Consolatrice.Sabato 13 settembre verranno celebrate le prime Messe del mattino alle 4.30 e 5.30, seguite alle 6.30 dalla celebrazione presieduta da monsignor Salvatore Nunnari, arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano e storico assistente spirituale dei portatori.

Alle 8 inizierà la Discesa del quadro verso piazza della Consegna, dove alle 9.30, la venerata Effigie sarà consegnata dai padri Cappuccini all’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, che la custodirà fino alla prima domenica dopo la festa della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio (all’incirca la penultima domenica di novembre), giorno in cui il quadro tornerà all’Eremo. Dopo la consegna dell’icona, la processione proseguirà come di consueto lungo il Corso Garibaldi fino all’arrivo in Cattedrale previsto per le 11.30 circa.Domenica 14 settembre, alle 11, l’arcivescovo Morrone presiederà in Cattedrale la liturgia pontificale . Lunedì 15 settembre, alle 18, sempre nella Basilica Cattedrale, l’arcivescovo metropolita Fortunato Morrone presiederà i Vespri della solennità di Maria, Madre della Consolazione.Martedì 16 settembre, giorno della solennità della Madonna della Consolazione, in Duomo, dopo le Messe delle 7 e delle 8, si svolgerà la tradizionale offerta del Cero Votivo da parte della Civica Amministrazione. La liturgia, quest’anno, sarà presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei Santi.

Alle 18, invece, inizierà la consueta processione della Madonna della Consolazione per le vie del centro cittadino ed alle 20 circa, la venerata Effigie della Madonna della Consolazione farà ritorno in Cattedrale, dove sarà custodita fino a novembre.Per quanto riguarda, invece, i festeggiamenti civili a latere, il Comune di Reggio Calabria ha ritenuto: di confermare la zona di Pentimele (lato mare), quale sito per l’insediamento fieristico degli operatori delle attività commerciali, da allestire con gazebo bianchi, fatti salvi i mezzi omologati per la somministrazione e altre tipologie commerciali, nel periodo da giovedì 11 settembre 2025 a domenica 21 settembre 2025;di individuare per l’allestimento del Parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante l’area del Piazzale Ferraris per giostre c.d. piccole e l’area Tempietto (parcheggio) per le giostre c.d. grandi.