PROGRAMMA LOCRIDE SOCIALE 34 giovani svolgeranno un’esperienza lavorativa annuale

R. & P.

Con il Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n.881/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i programmi di intervento di servizio civile universale che sono finanziati con gli stanziamenti del Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, che attua la Garanzia Giovani in Italia. Primo assoluto nella graduatoria per i programmi che sono stati finanziati per la Calabria risulta essere il programma pilota denominato “Locride Sociale” promosso dall’associazione Civitas Solis, ente capofila, in partenariato con la città di Siderno ed i Comuni di Sant’Ilario dello Jonio e Sant’Agata del Bianco.

Una programmazione quadro che prevede la realizzazione di tre diversi progetti che impiegheranno complessivamente per un anno ben 34 giovani del territorio. Giovani che verranno selezionati tramite bando pubblico che sarà emesso nei prossimi giorni dal Dipartimento per la Gioventù, e che verranno successivamente contrattualizzati come operatori in part time dei tre progetti finanziati.

“Si tratta – dichiara Francesco Mollace, direttore di Civitas Solis – di una programmazione territoriale che intende mettere in campo una innovativa alleanza tra enti di Terzo Settore con lunga e certificata esperienza nel lavoro quotidiano con i giovani, enti pubblici e scuole, con l’obiettivo condiviso di costruire un sistema locale di risorse a supporto delle politiche giovanili, rafforzando in maniera coerente il capitale sociale esistente e di conseguenza la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e culturale della Locride”.

Nello specifico i 34 giovani che verranno assunti grazie agli stanziamenti del Pon “Iniziativa Occupazione Giovani” opereranno a Siderno, a Locri, a San Luca, a Sant’Ilario dello Jonio e a Sant’agata del Bianco. Soddisfazione per l’approvazione del programma viene anche dai funzionari della città di Siderno che, in collaborazione con la Commissione straordinaria, hanno curato le fasi della co-progettazione con l’associazione Civitas Solis, cosi come dai sindaci di San Luca, Sant’Ilario dello Jonio e Sant’Agata del Bianco.

Locride Sociale si avvale altresi di una rete di sostegno che vede coinvolte la cooperativa Hermes 4.0, le associazioni sidernesi Ymca e Mediterraneo e l’emittente Fimmina TV. All’interno dell’iniziativa sono previsti alcuni posti riservati a giovani adulti presi in carico dall’Ufficio di Servizi Sociali per i Minorenni del Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Una programmazione dunque definita sistemica e di rete che, sotto la spinta di una delle principali realtà del Terzo Settore calabrese come l’associazione Civitas Solis, intende fare la differenza nel campo delle politiche giovanili di comprensorio deficitario in questo ambito come la Locride.