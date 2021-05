PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE Al Sud arrivano più di 130 milioni

R. & P.

Pubblicate le graduatorie definitive del Programma di Azione e Coesione PAC 14/20, in particolare le graduatorie che riguardano Asse B “Recupero Waterfront” che prevede l’ampliamento e la riqualificazione degli approdi dei moli e dei Terminal Crociere dei porti, la sistemazione e la riqualificazione funzionale e urbanistica delle aree portuali, il miglioramento della connessione materiale tra i centri urbani e le aree portuali (53 milioni) e Asse C “Accessibilità turistica” che prevede invece il potenziamento e la riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica e il miglioramento e la sostenibilità̀ della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione (79 milioni) del programma.

“Il completamento dell’iter con la pubblicazione delle graduatorie definitive, anche degli assi B e C, del Programma di Azione e Coesione 14/20 rappresenta un risultato importantissimo per il Sud” commenta il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri.

“Adesso bisogna agire per trasformare questi fondi in opere concrete velocemente”. “In un periodo di fame infrastrutturale come questo si palesano preziosissime le risorse che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha messo in campo negli ultimi mesi. Continueremo ancora a lavorare affinché vengano destinati ulteriori fondi anche a progetti finora non finanziati. Ma occorre velocizzare, completare tutti gli iter autorizzativi necessari e concretizzare i progetti che arrivano da ogni parte del Paese. E’ un dovere morale e sociale impegnarsi affinché questi fondi trovino luce in opere essenziali per il territorio tutto”, commenta il Sottosegretario Giancarlo Cancelleri.