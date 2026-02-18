di Redazione

Nell’ambito del progetto “Nuovi Orizzonti con le STEM: Navigando verso il futuro nel cuore della Locride”, finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale attraverso il bando nazionale Polaris, sono attualmente in corso gli innovativi percorsi laboratoriali rivolti agli studenti delle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado degli istituti partner.



Rivolto agli studenti delle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado degli istituti partner, il progetto promosso da Civitas Solis APS in qualità di capofila, in partenariato con gli istituti comprensivi “Marina di Gioiosa Jonica-Mammola”, “De Maresca” di Locri, “San Luca-Bovalino”, “La Cava-Bovalino”, “Platì-Careri”, e con le associazioni “Impara Digitale” di Bergamo ed “English Centre” di Locri, prevede percorsi laboratoriali attivi dedicati a robotica educativa, intelligenza artificiale, scienze naturali ed educazione ambientale, realizzati secondo un approccio esperienziale basato sul “learning by doing”.

L’intervento si pone l’obiettivo di rafforzare le competenze scientifiche, logico- matematiche e di problem solving, promuovendo al tempo stesso il pensiero critico, la collaborazione e la capacità di applicare conoscenze teoriche a situazioni concrete.



Il progetto si sviluppa in un territorio in cui, come evidenziato dai dati delle prove nazionali Invalsi, persistono criticità nei livelli di apprendimento in ambito matematico e scientifico.

In questo contesto, l’investimento su percorsi STEM strutturati rappresenta una leva educativa strategica per ampliare le opportunità formative e

contribuire alla riduzione del divario nelle competenze.



In questo quadro si inserisce la partecipazione del “Team Polaris”, composto da studenti degli istituti comprensivi di San Luca e Platì che partecipano alle attività, al torneo interregionale della First Lego League, in programma sabato 22 febbraio al Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri.



La First Lego League è una competizione internazionale di scienza e robotica educativa che coinvolge squadre di studenti impegnati nella progettazione e programmazione di robot autonomi chiamati a risolvere sfide basate su problemi reali.



L’iniziativa è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tra le attività di valorizzazione delle eccellenze.

Il “Team Polaris” è guidato dagli esperti coach Ilario Dichiera e Marco Pizzinga, che da mesi stanno lavorando con i ragazzi in coordinamento con il partner nazionale Impara Digitale, ente accreditato per la formazione docenti.

La partecipazione al torneo rappresenta un momento di applicazione concreta delle competenze sviluppate nei laboratori avviati da ottobre 2025 e attivi fino al termine delle attività scolastiche.



Attraverso i laboratori attivati nelle scuole partner e nei centri educativi gestiti da Civitas Solis, il progetto punta a consolidare metodologie, competenze e spazi educativi che possano rimanere patrimonio stabile delle comunità scolastiche della Locride coinvolte oltre la durata dell’intervento.



Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Acri) che sostiene progetti di formazione e inclusione digitale in coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione del Paese.