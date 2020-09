PROGETTO “CITTÀ ITALIA” Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica aderisce

R. & P.

Il lavoro di squadra verso una visione comune. L’abilità di dirigere ogni realizzazione individuale verso un’obiettivo organizzato, è questo il carburante che permette a persone comuni di ottenere risultati non comuni, ed è proprio per questo che anche l’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica, ha deciso di entrare nella rete di Accademia Imprese e di aderire al Progetto Città Italia. ( www.accademiaimprese.com/2020/09/23/il-comune-di-marina-di-gioiosa-ionica-rc-aderisce-al-progetto-citta-italia/) A curare tutto l’iter è stato il consigliere delegato alle attività produttive, Giuseppe Romeo. “Mi ritengo soddisfatto per il traguardo raggiunto. Ho sempre sognato un paese produttivo e questo progetto può dare una grossa opportunità a tutte le realtà presenti sul territorio per esportare le proprie eccellenze. Dopo mesi di confronti e di dialogo con l’accademia delle imprese europee, – continua il consigliere Romeo – abbiamo aderito al progetto città Italia. Non posso non ringraziare in modo particolare il sindaco, avv. Geppo Femia per la fiducia che continua a darmi e con l’occasione ringrazio tutti i miei colleghi per il sostegno e per aver condiviso la volontà di portare avanti questo progetto. Sono certo – conclude Romeo – che il percorso non finisce qui, siamo ancora all’inizio ed il lavoro da fare è tanto. Sono sicuro che le tante attività produttive e commerciali, le strutture ricettive e le diverse realtà associative collaborarono per lo sviluppo e crescita del nostro territorio. Se facciamo rete possiamo ottenere risultati positivi. Ricordando che soltanto INSIEME POSSIAMO”!