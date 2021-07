PROGETTO “CAMBIAVENTO” L’equipaggio a Roccella Ionica

R. & P.

Nel tardo pomeriggio del 27 luglio, una piccola barca a vela denominata “Pare Bella” con tre giovanissimi soci del Gruppo Marinai d’Italia di Terracina (LT), amanti della vela e dell’andare per mare, fautori di un ambizioso progetto denominato “Cambiavento”, sono giunti nel porto di Roccella Jonica.

All’arrivo in porto, l’equipaggio della “Tri-Este Crew” è stato accolto dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, da una rappresentanza del Gruppo Marinai d’Italia di Siderno, dal vice Presidente della locale Sezione della Lega Navale Italiana e dal Consigliere Comunale allo sport.

Il progetto “Cambiavento” consiste nella circumnavigazione a vela dell’Italia in 60 giorni circa, toccando 40 porti (da Genova a Trieste) e percorrendo un totale di 1580 miglia nautiche. Con l’obiettivo di navigare ad impatto ambientale zero, i giovani contribuiranno alla raccolta dei dati sui rifiuti flottanti in mare sotto il coordinamento del Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano”.

L’iniziativa è anche caratterizzata dalla realizzazione “in house” di brevi filmati che racconteranno dei momenti di vita di bordo, dei paesaggi costieri e di eventuali incontri con specie marine, dove il tutto verrà condiviso in “real time” attraverso l’utilizzo dei social network. Un viaggio interattivo finalizzato a far avvicinare ed appassionare le persone, soprattutto i giovani, ad uno stile di vita sano, coscienzioso ed improntato al rispetto di ciò che ci circonda e, contestualmente, contribuire a diffondere la conoscenza, la cultura e l’amore per il mare.

Nella serata si è svolto un incontro presso la sede della Lega Navale di Roccella Jonica con le autorità e i rappresentanti delle associazioni coinvolte; i tre ragazzi hanno avuto modo di raccontare la loro esperienza con grande entusiasmo e coinvolgimento dei partecipanti.