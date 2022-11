PROFESSIONAL DAY La presentazione dell’evento ieri e oggi a Locri e Cinquefrondi

R. & P.

È stato presentato a Locri e Cinquefrondi il “Professional day”, l’evento in programma l’1 e 2 dicembre prossimi a Reggio Calabria ed organizzato da Città Metropolitana, Camera di Commercio-Azienda speciale Informa, “Job placement” dell’Università “Mediterranea” e cooperativa Cisme.

«Sarà un momento molto importante per quanti sono alla ricerca di un lavoro», ha spiegato il consigliere metropolitano delegato, Rudi Lizzi , rinnovando l’appuntamento all’Università “Mediterranea” per i primi giorni di dicembre.

«L’aver esteso il coinvolgimento a due importanti centri della Locride e della Piana – ha affermato il consigliere metropolitano – rappresenta la volontà di ampliare il ventaglio di possibilità ed opportunità per i nostri giovani o per chi, ancora, è in cerca d’occupazione. Al Professional day, infatti, saranno presenti istituzioni, aziende e società di recruiting a cui poter presentare il proprio curriculum o partecipare a colloqui individuali di selezione». «L’attesa e l’interesse per questo grande evento – ha concluso Lizzi – sono testimoniate anche dalla grande partecipazione che hanno riscosso i due incontri di Locri e Cinquefrondi, per i quali mi sento di ringraziare le Amministrazioni comunali nelle persone dell’assessore Domenica Bumbaca e del sindaco Michele Conia».