PROCESSO “MANDAMENTO IONICO” L’accusa chiede condanne per mille anni di carcere a carico di presunti boss e gregari di ‘ndrangheta

di Gianluca Albanese

LOCRI – Sono circa mille gli anni di carcere chiesti dall’accusa nel processo denominato “Mandamento Ionico” che si sta celebrando con rito ordinario davanti al Tribunale di Locri, a carico di presunti boss, gregari e fiancheggiatori delle principali cosche di ‘ndrangheta della Locride e dell’area Grecanica.

I PM Diego Capece Minutolo, Giovanni Calamita e Francesco Tedesco della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, col coordinamento del sostituto procuratore Giuseppe Lombardo, hanno, dunque, chiesto condanne pesantissime per molti dei numerosi imputati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso e altri reati connessi.

Queste le richieste a carico di ognuno dei 163 imputati:

AGRESTA ANTONIO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

AGUI’ ROBERTO: 20 anni di reclusione;

ALVARO PAOLO: 25 anni “ “ ;

AMMENDOLEA ALESSANDRA: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

ARAMINI GIOVANNI: assoluzione per non aver commesso il fatto;

ARMOCIDA COSTANTINO classe ’88: 5 anni;

ARMOCIDA COSTANTINO classe ’74: 5 anni;

ARMOCIDA DOMENICO: 5 anni;

ARMOCIDA GIUSEPPE: 26 anni;

ARMOCIDA NICOLA: 28 anni;

BALZANO CARMELO: 28 anni;

BARBARO ANTONIO classe ’73: 27 anni;

BARBARO ANTONIO classe ’68 : non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

BARBARO FRANCESCO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

BARBARO GIUSEPPE: 18 anni;

BARBARO MARIANNA: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

BARBARO PASQUALE classe ’51: 28 anni;

BARBARO ROSARIO classe ’40: 6 anni e 6 mesi;

BARBARO ROSARIO classe ’88: 6 anni e 6 mesi;

BARBARO SAVERIO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

BONAVITA ADRIANA: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

BORELLA CARLO: 5 anni;

BOUHAJ SAADJA: 4 anni e 6 mesi;

BOVA ROSANNA: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

CAMERA MAURIZIO: 16 anni;

CAPARELLI CARLO: 5 anni e 2.000 euro di multa;

CAPOGRECO VINCENZO: 15 anni e 12.000 euro di multa;

CARBONE GIUSEPPE: 18 anni;

CARBONE MICHELE: 16 anni;

CARERI VINCENZO: 5 anni e 6 mesi;

CARUSO DOMENICO: 18 anni;

CASILI CARMELO: 10 anni;

CATALDO VINCENZO: 5 anni;

CHIELLINO FRANCESCO: assoluzione per non aver commesso il fatto;

CIRILLO MARILENA: 4 anni e 9 mesi;

CONSOLI GIOVANNI: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

CORDI’ DOMENICO: 13 anni, 6 mesi e 10.000 euro di multa;

CORDI’ VINCENZO: 30 anni;

COSENZA FRANCESCO: 4 anni e 3 mesi;

COSENZA PAOLO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

CREA PASQUALE ANTONIO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

CUCINOTTA GIANFRANCO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

CUFARI GIOVANNI: 18 anni;

D’AGOSTINO LUCIANO: 5 anni;

FAVASULI FRANCESCO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

FEMIA LAURA: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

FILICE ANTONIO: 4 anni, 6 mesi e 1.500 euro di multa;

FILIPPONE ANTONIO: 2 anni e 6 mesi;

FLOCCARI ENNIO: 20 anni;

FLOCCARI SILVIO: 20 anni;

FOTI COSTANTINO ANTONIO: 4 anni, 6 mesi e 1.500 euro di multa;

FRASCA’ DOMENICO ANTONIO: 4 anni, 6 mesi e 1.500 euro di multa;

GIORGI SEBASTIANO: 18 anni;

GRISOLIA FRANCESCO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

GULLI’ DOMENICO: 16 anni;

HRESHCHUK IRYNA: 5 anni e 3 mesi;

IAMUNDO MARIA PORZIA: 4 anni e 9 mesi;

IELO CARMELO: 20 anni;

IETTO ANTONIO classe ’53: 28 anni;

IETTO ANTONIO classe ’90: 4 anni e 9 mesi;

IETTO CARMELO GAETANO: 15 anni;

IETTO FRANCESCO: 26 anni;

IETTO GIUSEPPE: 28 anni;

IETTO NATALE: 20 anni;

IETTO SOCCORSA: 4 anni e 9 mesi;

LACOPO MICHELE: 3 anni e 500 euro di multa;

LAROSA ANNIBALE: 6 anni;

LAROSA PAOLO: 6 anni;

LONGO GIUSEPPE: 18 anni;

LUCIANO VINCENZO: 9 anni e 5.000 euro di multa;

MAANI ESSADIA: 4 anni e 6 mesi;

MAJI NADIA: 5 anni e 6 mesi;

MANGLAVITI ANTONIO: 25 anni;

MANGLAVITI GIOVANNI: 23 anni;

MANGLAVITI SEBASTIANO: 25 anni;

MARCIANO’ GIUSEPPE: 5 anni e 6 mesi;

MARTELLI GIUSEPPE: 20 anni;

MARVELLI GIUSEPPE: 30 anni;

MARVELLI PAOLO: 20 anni;

MAZZOLA CHRISTIAN: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

MAZZOLA MANUELA: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

MICELI TOMMASO: 12 anni e 10.000 euro di multa;

MILIERI FRANCESCO: 9 anni e 7.000 euro di multa;

MINNELLA ROSA: 7 anni

MOLLICA ARCANGELO: 20 anni;

MOLLICA FRANCESCO: 25 anni;

MOLLICA LEO: 20 anni;

MUSOLINO DOMENICO: 22 anni;

MUSOLINO ROCCO: assoluzione per non aver commesso il fatto;

NASTASI DOMENICO: 20 anni;

NICOLO’ ANTONINO: 26 anni;

NIRTA BRUNO: 18 anni;

NOBILE GIUSEPPE: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

OCCHIBELLI LEONARDO: 11 anni e 10.000 euro di multa;

ORLANDO ANTONIO: 6 anni e 2.200 euro di multa;

ORLANDO MASSIMO: 5 anni e 2.000 euro di multa;

PALAMARA SANTO: 24 anni;

PALUMBO LUIGI: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

PANGALLO MARIA CARMELA: 4 anni e 9 mesi;

PANUZZO FRANCESCO: 20 anni;

PARROTTA PAOLA: 22 anni;

PELLE ANTONIO: 12 anni e 10.000 euro di multa;

PELLE DOMENICO: 15 anni e 15.000 euro di multa;

PELLE GIUSEPPE: 18 anni e 15.000 euro di multa;

PELLE SEBASTIANO: 12 anni e 10.000 euro di multa;

PERRE GIUSEPPE: 25 anni;

PERRI PASQUALE: assoluzione perché il fatto non sussiste per il reato di cui al capo F1; non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione per i reati di cui ai capi A2 ed F2;

PIPICELLA CATERINA: 4 anni e 9 mesi;

PIPICELLI PAOLO SALVATORE: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

POLICHENI LEONARDO: 25 anni;

POLITO ANTONIO: 18 anni;

RAFFAELE ALESSANDRO: 6 anni;

RESISTENZA FEMIA CONCETTINA: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

RESISTENZA FEMIA LUIGI: 5 anni e 6 mesi;

RESISTENZA FEMIA ROCCO ANTONIO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

RICHICHI ANTONIO: 4 anni e 9 mesi;

RICHICHI GAETANO: 28 anni;

RODI TERESA: 16 anni;

ROMEO ANNA: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

ROMEO NICOLA: 3 anni e 500 euro di multa;

ROMEO PAOLO: 6 anni;

ROMEO SALVATORE: 6 anni;

ROMEO TOMMASO PASQUALE: 20 anni;

SANTANNA DOMENICO: 18 anni;

SANTANNA FILIPPO: 16 anni;

SCALI GIANLUCA: 6 anni e 2.200 euro di multa;

SCIPIONE TONINO: 18 anni;

SERGI ANTONIO: 28 anni;

SERGI CARMINE: 27 anni;

SERGI GIOVANNI: 20 anni;

SERGI ROSARIO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

SERGI VINCENZO: 27 anni;

SGAMBELLONE FRANCESCA: 4 anni e 6 mesi,

SPAGNOLO ROSSELLA: assoluzione perché il fatto non costituisce reato;

SPANO’ FRANCESCO: 20 anni;

SPANO’ VINCENZO: 23 anni;

STALTARI AURELIO: 25 anni;

STALTARI ROSARIO: 22 anni;

STERRANTINO ASSUNTA: 4 anni e 9 mesi;

STRANGIO ANTONIO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

SURACE PATRIZIA: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

TALIA CARMELO: 22 anni;

TAVARNESI MARIO GAETANO: 3 anni e 6 mesi;

TRIMBOLI PASQUALE: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

URSINI LINA: 4 anni e 9 mesi;

URSINO LUIGI STEFANO: 5 anni;

VARACALLI DOMENICO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

VARACALLI FABIO: assoluzione perché il fatto non sussiste per il reato di cui al capo D; non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione per i reati di cui al capo G;

VARACALLI FERDINANDO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

VARACALLI LUIGI: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

VENEZIA BENITO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

VIOLI ATTILIO VITTORIO: 26 anni;

ZAPPIA BRUNO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

ZAPPIA LEO: 26 anni;

ZAVETTIERI ANTONIO: 20 anni;

ZAVETTIERI FRANCESCO: assoluzione per non aver commesso il fatto;

ZAVETTIERI MARIO: 20 anni;

ZIMBALATTI GIUSEPPE: assoluzione per non aver commesso il fatto;

ZITO RENATO: non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione;

ZITO ROCCO DOMENICO: assoluzione perché il fatto non sussiste per il reato di cui al capo A; non luogo a procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione per i reati di cui agli altri capi;

ZUCCO COSIMO: 12 anni;

ZUCCO DOMENICO: 26 anni;

ZUCCO GIUSEPPE 11 anni.