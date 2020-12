PROBLEMA RANDAGISMO Pd e Ripartiamo da Siderno chiedono intervento alla commissione straordinaria

R. & P.

Sono sempre più frequenti le segnalazioni dei cittadini sidernesi di gravi casi di “randagismo” sul territorio comunale.

Una problematica che – è bene chiarire – non riguarda solo cani e/o gatti, i quali, loro malgrado, risultano esserne le principali vittime, ma anche l’intera collettività. Sono, infatti, alti i rischi di aggressione alle persone, di trasmissione di malattie infettive, di incidenti stradali, di danni al bestiame domestico allevato e ad animali selvatici o, più semplicemente, di degrado urbano.

Una situazione di grave criticità riscontrabile, in particolar modo, nell’area della rotonda all’incrocio tra Via dei Colli e Via Macrì, ove l’aumento considerevole del numero di cani randagi ha oramai tramutato il problema in una vera e propria emergenza, la cui risoluzione non può essere più rinviata e abbisogna di rapidi interventi da chi di competenza.

Tutto ciò, pertanto, ci induce a farci portavoce delle numerose istanze di cittadini e a chiedere alla commissione straordinaria di Siderno:

la realizzazione o, quantomeno, l’ideazione di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;

la pianificazione di una concreta campagna di sterilizzazione dei randagi in grado di ridurre drasticamente nuove cucciolate e, conseguentemente, la quantità dei cani randagi presenti in città;

la programmazione di ogni utile iniziativa che ponga un argine al fenomeno “randagismo”, nel pieno rispetto delle norme attualmente vigenti in materia, quali quelle contenute nella Legge quadro n. 281 del 14 Agosto 1991 e nella Legge Regionale N. 41 del 5 maggio 1990 (modificata dalla Legge Regionale n. 4 del 3 marzo 2000).

Ciò nell’intento di offrire alla cittadinanza – costantemente allarmata dalla presenza di cani vaganti – una risposta tangibile in termini di risultati concreti e di applicazione di politiche virtuose di lotta al randagismo, nell’interesse dell’intera comunità sidernese e a tutela degli animali presenti sul territorio comunale.

Partito Democratico di Siderno

Ripartiamo da Siderno