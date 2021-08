Pro Loco Siderno, il 13 Agosto la Festa del Turista con Otello Profazio

SIDERNO- Come da tradizione, ritorna anche quest’anno la “Festa del Turista”, giunta alla XXIII Edizione. La manifestazione, che si terrà Venerdì 13 Agosto, a partire dalle ore 21:30, nella Villa Comunale, rappresenta ormai un appuntamento fisso per la città, che la Pro Loco organizza nel momento clou dell’estate, a ridosso di ferragosto, quando si regista, non solo a Siderno, ma in tutta la Locride, la massima presenza di turisti.

Il fulcro principale della manifestazione è la consegna dei “Premi Fedeltà”, che vengono conferiti agli ospiti selezionati, i turisti affezionati, quelli cioè che scelgono ogni anno la nostra città come meta delle proprie vacanze, preferendola ad altre località turistiche.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 12 Agosto alla sede operativa della Pro Loco sita in via Lungomare, dalle 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30, o per Email a: info@prolocosiderno.it

La serata sarà allietata dal cantautore Otello Profazio che si esibira’ in un concerto dal titolo “Qua si campa d’aria”. Sono ammessi a partecipare, nel rispetto delle norme anticovid, tutti i cittadini e gli ospiti in possesso del Greenpass.

Otello Profazio è uno dei cantanti dialettali più famosi del Meridione. Insignito del disco d’oro per aver venduto oltre un milione di copie dell’album “Qua si campa d’aria”, è a tutt’oggi l’unico cantante del genere folkloristico ad aver raggiunto questo traguardo. Per 15 anni ha scritto settimanalmente la rubrica “Profaziate” nel quotidiano Gazzetta del Sud. Questa rubrica prosegue sotto forma pillole televisive su Video Calabria.

Profazio elabora ed interpreta molte canzoni della tradizione calabrese e meridionale(Sicilia, Puglia e Basilicata) e prosegue a tutt’oggi la sua attività concertistica, con esibizioni in tutto il mondo.