Pro Loco Siderno, consegnati i Premi Fedeltà. Profazio ospite d’onore della XXIII Festa del Turista

SIDERNO- Si è svolta, lo scorso 13 agosto, nella Villa Comunale di Siderno, la XXIII Edizione della “Festa del Turista”. La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento fisso per la città, che la locale Pro Loco organizza nel momento clou dell’estate, a ridosso di Ferragosto, quando si regista, in tutta la Locride, la massima presenza di ospiti.

Lo scopo dell’evento è la consegna dei “Premi Fedeltà”, che anche quest’anno sono stati conferiti ai turisti affezionati, a quelli cioè che ritornano nella nostra città preferendola ad altre località turistiche. I premiati di quest’anno provengono da centro, sud e nord d’ Italia e sono: la Sig.ra Maria Teresa Renzo, di Atena Lucana, ospite estiva fissa a Siderno da circa 40 anni;

Maria Teresa Renzo-Atena Lucana (SA)

Anna Gugliotta e Claudio Giancola, rispettivamente madre e figlio di Roma, che scelgono da 4 anni la nostra città per le loro vacanze.

Anna Gugliotta e Claudio Giancola- ROMA

E infine, con la stessa “anzianità”, un’altra coppia proveniente da Torino, Roberto Caldarella e Giovanna Francuccio.

Roberto Caldarella e Giovanna Francuccio- TORINO

I premiati hanno ricevuto un attestato e un cestino di prodotti tipici calabresi a testa.

Sul palco, a consegnare i premi, oltre alla presidente della Pro Loco di Siderno, Antonella Scabellone, la vice presidente Marilena Romeo, il tesoriere Giuseppe Badia, e i consiglieri Agostino Santacroce e Gianluca Leonardo.

La manifestazione, condotta dai giovani della Pro Loco di Siderno, Graziella Taverese, Chiara Badia e Maria Chiara Schirripa, è stata allietata dal cantautore OTELLO PROFAZIO che si è esibito’, accompagnato dal chitarrista Saverio Viglianisi, in un concerto dal titolo “Qua si campa d’aria”, creando la giusta atmosfera per la serata.

Otello Profazio, che è uno dei cantanti dialettali più famosi del Meridione, ha riproposto i brani piu’ noti del suo ricco repertorio che lo ha visto collezionare, nella sua lunga e gloriosa carriera, riconoscimenti prestigiosi, come il Disco d’oro per “Qua si campa d’aria”, nel 1974, il Premio culturale siciliano Pitrè nel 1989 e il Premio Tenco nel 2016.

La Pro Loco di Siderno gli ha consegnato nel 1969 il Gelsomino d’Oro.

Come solito fare, Profazio ha condotto un concerto in modo informale, dialogando con il pubblico, interpretando anche brani a richiesta, come Qua si Campa d’aria, Lu me Paisi, Mannaja all’Ingegneri, la canzone del ciuccio, la leggenda di Colapesce, Amuri, e tanti altri, ricevendo in cambio attestati di stima e affetto, come l’ omaggio, da parte di un cittadino, il sig. Furfaro, di un libro di poesie. La stessa camicia che indossava ha dichiarato essergli stata regalata da una sua amica e fan che lo segue ovunque, la sig.ra Rita Commisso.

Sig. Furfaro consegna un suo libro di poesie a Profazio

Il servizio d’ordine, potenziato per garantire il rispetto delle norme anticovid 19, è stato curato dal Corpo Nazionale delle Guardie Zoofile Vas di Reggio Calabria, diretto dal comandante Dominic Polito sostituito per l’occasione dal suo vice Giuseppe Macrì.

Le guardie zoofile Giuseppe Macrì, Gennaro Ciminiello e Giulia Caridi

Un ringraziamento particolare dal direttivo della Pro Loco è andato all’amministrazione comunale che ha patrocinato l’ evento, fornendo il personale e il materiale necessario per allestire la location, e agli sponsor che, con il loro contributo, hanno sostenuto economicamente la manifestazione.