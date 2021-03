PRO LOCO BRANCALEONE E FERRUZZANO Una dolce Pasqua dedicata ai bambini degli asili

R. & P.

Si è conclusa positivamente l’iniziativa della Pro Loco di Brancaleone e Ferruzzano che hanno donato uova di cioccolato alle scuole di prima infanzia dell’Istituto Comprensivo di Brancaleone/Africo nei Comuni di Brancaleone e Ferruzzano, l’iniziativa ha anche coinvolto due asili privati di Brancaleone “La Coccinella” e “San Giuseppe” ed ha avuto come scopo regalare un momento di felicità ai bambini delle due comunità.

Nella giornata di venerdì 27 marzo i volontari si sono recati presso le strutture di prima infanzia del territorio comunale pubblico e privato e hanno lasciato alle insegnanti tante uova di cioccolato per quanti bambini risultano iscritti.

L’iniziativa ha riscosso grandi apprezzamenti da parte dei bambini e dei genitori che anche sui social stanno postando diverse foto con i sorrisi dei bambini per il dono ricevuto.

L’iniziativa è stata anche sposata dalla Pro Loco di Ferruzzano che presso il plesso scolastico del paese hanno omaggiato i bimbi della scuola dell’infanzia con grande soddisfazione dei bimbi e delle insegnanti.

“Questa iniziativa – spiegano gli organizzatori – ha voluto sottolineare l’importanza delle nostre associazioni che lavorano e si adoperano anche nei momenti più difficili, come quella che stiamo attraversando nelle nostre piccole comunità. Lo stop delle attività culturali, purtroppo dall’anno scorso, sono state soggette a restrizioni e a cancellazioni, ma con spirito proteso verso le nostre comunità e soprattutto verso i più piccoli, abbiamo voluto regalare un momento di spensieratezza e speranza, infatti, le nostre tradizioni possono rimanere vive anche mediante piccoli gesti che servono a consolidare il nostro rapporto Istituzionale con le fasce d’età più piccole che risentono negativamente di questa situazione a livello mondiale che si è venuta a creare attorno a quelle tradizioni (come la Pasqua) che assumono un forte valore simbolico nella vita dei bambini in contesti periferici come i nostri, che sono strettamente legati ai ritmi tradizionali delle ricorrenze annuali. Questa iniziativa nel contempo, non smette di consolidare i rapporti tra le Pro Loco del circondario, che si conferma ancora una volta una sinergia perfetta, nell’ottica della condivisione delle iniziative”.

I rappresentanti delle due Pro loco di Brancaleone e Ferruzzano ringraziano l’azienda Mister Risparmio di Gianluca Marino che ha colto l’occasione di dimostrare la propria disponibilità, mettendosi in breve tempo a disposizione e favorendo così la consistente fornitura delle uova di cioccolato donate a tutti i bambini.

Anche la settimana scorsa, infatti l’iniziativa ha riguardato le scuole primarie del plesso scolastico Brancaleone/Africo con la collaborazione della Pro Loco di Bruzzano e l’azienda YepLab.

Iniziativa che ha riscosso altrettanto successo nelle due comunità interessate di Brancaleone e Bruzzano.