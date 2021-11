PRO LOCO ARDORE Non convalidata l’elezione svoltasi domenica scorsa

R. & P.

Non convalidata dagli organi preposti l’elezione di domenica mattina. Da ripetere e riconvocare l’assemblea per l’elezione del presidente della ProLoco, del direttivo e degli altri organismi statutari perché, a seguito di una verifica del libro soci 2021, risulta non rispettato l’art. dello statuto che prevede che regolamenta l’iscrizione dei soci.

Quindi tutto da rifare e per ora alla guida rimane la vice presidente reggente.