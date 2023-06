R. & P.

SANT’ILARIO – «Sono tutte atlete giovanissime, senza precedenti esperienze in campo sportivo, ma con tanta forza di volontà e passione hanno creduto, insieme a noi, al progetto di pallavolo femminile, partendo da zero, riattivando la palestra comunale, concessaci in gestione dal Comune, e mettendoci tantissimo impegno. Così è nata, poco meno di un anno fa, l’ASD Pallavolo Sant’Ilario, una bellissima avventura che ci ha portato a partecipare al campionato under16 femminile territoriale, in competizione con squadre ben più rodate di noi, con molti anni di lavoro alle spalle. Un’esperienza impagabile» così Federica Molinaro, allenatrice insieme all’aiuto Elvira Managò della compagine pallavolistica santilariese under 16, racconta la nascita della squadra.

«Abbiamo visto nelle ragazze tanto entusiasmo e questo ci stimola a continuare, a cercare nuovi traguardi, il confronto con squadre che sono ad alti livelli ci ha aiutato a crescere come gruppo e individualmente come giocatrici, a darci un’identità, per guardare a un futuro più competitivo» continua Federica Molinaro.

Presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica, nata nel settembre 2022, è Giuseppe Pelle, il vice presidente Giuseppe Brizzi; dirigenti: Elvira Managó, Daniela Molinaro, Simone Filippone e Giuseppe Congiusta. Le giovani atlete, tra i 4 e i 14 anni, iscritte per la stagione 2022/23, sono state 36. «Ma contiamo di aumentare il numero per la prossima stagione, lo sport ha sempre un bellissimo effetto attrattivo» aggiunge Federica Molinaro.

Oltre alla squadra principale, ci sono pure i settori minivolley e superminivolley, età compresa tra i 6 e i 12 anni, con le istruttrici Elvira Managó e Federica Molinaro; le bambine iniziano così ad addentrarsi nel gioco di squadra della pallavolo, nel campo 2×2, 3×3 o 4×4.

E per le più piccole tra i 4 e i 5 anni, c’è il corso multisport, di cui è istruttrice Daniela Molinaro: un primo approccio alle attività motorie di base. Grazie al gioco si impara a socializzare, a confrontarsi con gli altri e a rispettarsi reciprocamente, presupposti per un percorso sportivo futuro.

«Ringraziamo tutto il paese per il supporto e gli sponsor che ci sostengono, B&J Forniture di Varacalli Ilenia, Domy Market e Itec di Rodi Antonio. A settembre riprenderemo la scuola-pallavolo e stiamo pensando di partecipare anche a un campionato under 13, abbiamo tanti progetti» conclude Federica Molinaro.

Il primo anno dell’ASD Pallavolo Sant’Ilario si è concluso, la settimana scorsa, con la prima edizione della “Giornata dello sport”, promossa e organizzata da società sportive, cooperative d’accoglienza e associazioni di impegno sociale e culturale, con il patrocinio del comune di Sant’Ilario: una grande festa collettiva che ha coinvolto la squadra e tantissimi amanti dello sport. L’ASD Pallavolo Sant’Ilario e l’ASD Digem Volley Marina di Gioiosa hanno dato vita a un mini torneo per festeggiare la stagione pallavolistica appena finita, attendendo la ripresa di settembre.