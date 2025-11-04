LAMEZIA TERME – Prima vittoria nella prima giornata del campionato Under 19 per il Basketball Lamezia che, lunedì 3 novembre, ha battuto, 51-80, i padroni di casa del Nuovo Basket Soverato, in un soleggiato Palascoppa.

Una gara giocata in modo compatto, ordinato e attento, dettato da un ottimo attacco, nonostante il primo quarto di assestamento: «La partita è iniziata in modo titubante, con un primo quarto sottotono – ha dichiarato il coach Alfredo Lazzarotti. Dopodichè, nel secondo e terzo quarto, siamo riusciti a raddoppiare giocando benissimo, passandoci la palla e comunicando in difesa. Nell’ultimo quarto abbiamo ceduto un po’ ma siamo molto soddisfatti di questa prima vittoria».

Una vittoria di tutti, in cui coach Lazzarotti ha dato spazio infatti a tutta la sua panchina, affinché la crescita sia dell’intera squadra. Ottime le prestazioni di Verso in difesa, del capitano Augello, di Mazzei, Bova, Lazzarotti, Giuliano e Vescio A. che hanno portato a casa una bellissima vittoria di squadra.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Bim Bum Basket Rende martedì 11 novembre, ore 19.15, Palagagliardi di Lamezia Terme.

Soverato 51, Basketball Lamezia 80 (13-17; 9-25;16-22; 13-16)Giuliano 2, Lazzarotti G., Mazzei 18, Bova 17, Mastroianni, Augello 17, Lazzarotti R. 5, Verso 2, Barbagallo, Vescio A., Vescio A. 19 All. Lazzarotti A.