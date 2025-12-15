Salto in avanti in classifica per gli amaranto in prima categoria

R. & P.

LOCRI – Arriva finalmente la prima vittoria casalinga del Locri calcio nel campionato di Prima Categoria del girone C in questa stagione, dinanzi ad un pubblico appassionato, che la società ringrazia per il costante sostegno, i ragazzi di mister Iervasi hanno conquistato una vittoria importante per la classifica ed il morale.

Gli amaranto partono subito forte e trovano il gol del vantaggio in tempi record con Rocco Barbuto classe 2007, alla sua prima rete in carriera tra i grandi, il numero 3 amaranto è uno degli otto/undicesimi locresi scesi in campo oggi, fatto importante che testimonia ancora di più il mantra della società con l’idea del progetto di valorizzazione dei giovani.

La partita sembrava incanalata bene, ma uno svarione difensivo porta al pareggio del Prasar con Russo. La squadra però non si abbatte e non vuole lasciarsi sfuggire nuovamente la vittoria: dopo una splendida azione corale, Bruzzese viene atterrato in area e Ventimiglia si dimostra cinico e realizza il raddoppio su calcio di rigore al 16’ del primo tempo.

La gara prosegue con il Locri a fare la partita e il Prasar a rendersi pericoloso in ripartenza.

Il primo tempo si chiude sul punteggio di 2-1.

La ripresa segue lo stesso copione: il Locri continua a manovrare provando trame offensive mentre gli ospiti cercano il contropiede, senza però impensierire più di tanto una difesa ben guidata anche da un attento Schiavello tra i pali.

Al triplice fischio la gara finisce 2-1 per la squadra del presidente Carlo Alia ed esplode la gioia locale per la conquista di 3 punti importantissimi per il proseguo del campionato nell’intento di continuare la risalita in classifica. Prossima gara si và in trasferta nella tana del Bivongi.

Per quanto riguarda invece il reparto femminile, termina il primo campionato dell’Athena Nike Locri, ovvero l’under15 femminile, la formazione amaranto termina al terzo posto in classifica ad un punto dalla seconda dopo la grande vittoria di sabato 13 dicembre per 6-5 sulla Gallinese nell’ultima giornata con ben 5 reti di Giulia Fazzalaro ed 1 del bomber Myriam Grillo. Un percorso in ascesa di queste ragazze che crescono giorno dopo giorno grazie al lavoro profuso negli allenamenti.