R. & P.

LAMEZIA TERME – È stata una partita di crescita quella del Basketball Lamezia che, alla sua prima gara di esordio nel campionato di DR1, ha ceduto il passo ad un Nuovo Basket Soverato solido in attacco con il punteggio di 74-59 per i padroni di casa del Palascoppa.

«Abbiamo giocato una buona partita – ha dichiarato coach Davide Piccione. Siamo stati concentrati per tre quarti e mezzo per poi mollare per mezzo quarto, ovvero l’ultimo. Abbiamo però giocato un’ottima partita in difesa, di intensità, come avevo chiesto ai ragazzi, che hanno fatto tutto ciò che abbiamo provato in allenamentoquindi direi che per noi è un ottimo risultato, a prescindere dalla sconfitta».

La forte e mirata difesa del Basketball Lamezia ha infatti dato la spinta giusta in attacco nel secondo e terzo quarto, a cominciare dai tre canestri di fila, e da tre punti, di Lazzarotti, che hanno riaperto i giochi, e i sei punti di Torcasio, seguiti dai cinque di Bova L. «È stato un lavoro di squadra, dove ogni lametino ha contribuito ad alzare il punteggio e, soprattutto, a rimbalzo: sono stati infatti 42 i rimbalzi totali, di cui 25 difensivi e 14 in attacco. Una gara d’esordio positiva nonostante la sconfitta, che dà la possibilità di lavorare su di sé e migliorarsi: «non dobbiamo mai mollare e, soprattutto, dobbiamo fare esperienza. E, con l’esperienza, sono certo che ci toglieremo qualche soddisfazione in più» conclude coach Piccione.

Una partita che ha ricevuto anche il grande supporto delle proprie giovanili che hanno sostenuto la squadra in trasferta.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Lumaka Basket domenica 19 ottobre, ore 18.00, Palagagliardi di Lamezia Terme.

Soverato 74, Basketball Lamezia 59 (20-13; 16-25; 17-11; 21-10)Bova S. (6), Molinaro (5), Augello (8), Mammoliti (2), Torcasio (11), Cerra (3), Lazzarotti(9), Carchedi (3), Mazzei (5), Bova L. (7), Fazzari, Vescio.