PREVENZIONE INCENDI A Samo e San Luca un finanziamento a tutela della Valle Infernale

Red. – I Comuni di Samo e San Luca hanno ricevuto un finanziamento complessivo di 77mila euro, nell’ambito del programma “Siti naturali Unesco per il clima” del ministero per la Transizione Ecologica. La somma sarà ripartita in relazione alla superficie di rispettiva competenza dei due enti che hanno parte del territorio che ricade all’interno del parco dell’Aspromonte.

L’intervento riguarderà la faggeta vetusta di Valle Infernale, ricadente nel territorio del Comune di Samo, la quale è stata iscritta tra i patrimonio mondiali dell’Umanità nell’ambito di una rete internazionale che protegge l’integrità di 12 paesi europei.

Il progetto del Comune di Samo prevede la realizzazione di un sistema di video sorveglianza in difesa di eventuali incendi dolosi, all’utilizzo della sentieristica presente all’interno di questa area con la pratica del cosiddetto “Bike-Sharing” a pedalata assistita.