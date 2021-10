PRESIDI DEL LIBRO Domenica si presenta il libro di Tonino Perna

Dopo un lungo periodo di inattività, dovuto all’emergenza Covid-19, ripartono le iniziative promosse da I Presidi del Libro Locride.

A inaugurare la ripresa degli ‘incontri con l’autore’ sarà Tonino Perna, domenica 31 ottobre, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare “Costituzione italiana” in via F.lli Rosselli a Marina di Gioiosa Ionica .

La presentazione dell’ultimo libro di Perna “Parole – Istruzioni per il buon uso”, appena pubblicato da Città del Sole Edizioni, sarà l’occasione per intessere un dialogo sui temi molto attuali dell’incomunicabilità, della cura delle relazioni, e sull’esigenza di ritrovare il gusto e il rispetto per le parole. Alle volte le parole sono come pietre, altre volte come carezze, come miele che ti ristora il palato. Ci rendiamo conto di quanto siano preziose solo quando la persona che le pronunciava non c’è più. Per questo dobbiamo usarle con cura e parsimonia, non sprecarle, perché solo quelle che hanno un senso resteranno nelle menti e nei cuori di chi ci è stato vicino nel passaggio su questo pianeta.

Tonino Perna è un economista, sociologo e politico italiano, vicesindaco di Reggio Calabria dal 29 ottobre 2020. È professore emerito di sociologia economica presso l’Università degli studi di Messina ed editorialista del Manifesto e del Quotidiano del Sud. Dal 2005 fa parte del Comitato scientifico internazionale sul Fair Trade coordinato dal Dipartimento di scienze sociali dell’Università di Montreal.

I Presidi del Libro – Locride