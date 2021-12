PRESEPI IN PIAZZA L’evento di Donisi slitta a giovedì 23

R. & P.

“A causa delle previsioni meteo avverse, l’evento “PRESEPI IN PIAZZA”, organizzato per stasera in Piazza Berlinguer a Donisi, sarà posticipato a domani con delle modifiche sul programma e sull’orario.

Nella giornata di domani, Giovedì 23 Dicembre, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, ci sarà il mercatino dei presepi, realizzati dai ragazzi della Parrocchia, e dei dolci natalizi preparati dalle famiglie della comunità.

Dalle 18.00, per la gioia dei bambini, in piazza sarà presente anche Babbo Natale accompagnato dagli Elfi.

Presente stand per caldarroste e vino…e musica natalizia per allietare la serata.

Vi aspettiamo per trascorrere tutti insieme una bella e gioiosa serata.

Gli organizzatori:

Parrocchia Maria SS Immacolata Associazione Libra

Drum Line Studio”