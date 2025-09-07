R. & P.

Ribadiamo che l’amore non conosce colori politici nè si trova a destra o sinistra e tantomeno il rispetto, che sono alla base del nostro obiettivo, il PAI vuole essere e rappresentare una nuova ideologia politica.

Perché con Sud chiama Nord? Perché anche stavolta chiamiamo tutti gli amici del nord che ci hanno appoggiato negli anni, che ci hanno aiutato a trovare famiglie alle creature del sud che molti di noi hanno salvato.

Perché la realtà della Calabria deve cambiare. Perché il PAI ha deciso di appoggiare la candidatura di Occhiuto? Semplicemente perché lui ha già dimostrato con i fatti di voler porre fine al tragico fenomeno dilagante del randagismo.

Ad agosto 2025 è stato approvato il nuovo piano regionale contro il randagismo e per il benessere degli animali da compagnia 2025 – 2027, che è stato un passo importante in una Regione che ha sempre dimostrato di essere indietro al resto d’Italia. Piano che, secondo noi, però è solo un inizio e che deve essere al più presto migliorato ed attuato.

Proprio per questo, Occhiuto ha richiesto la partecipazione del partito Animalista dimostrando di voler veramente risolvere il problema randagismo ed estirpare dalla Calabria la nomea di “griglia nera” dell’Italia.

Fondamentale è per noi la campagna di sterilizzazione di cani e gatti, che continuano a nascere soprattutto nei giardini privati. Fondamentale anche la creazione di Oasi feline e cinofile a sostituire i canili e la realizzazione di ospedali veterinari pubblici per ogni provincia. Istituire ricoveri alternativi, tipo pensioni o stalli (controllati) in famiglia a spese della regione. Imporre capienza massima di 100 cani a rifugio. Vietare l’uso della catena per i cani. Corsi di preparazione per i volontari. Lotta ai combattimenti clandestini con istituzione di guardie regionali. Niente circhi con animali nei vari comuni della regione. Insegnamento nelle scuole di educazione civica ed informazione per sensibilizzare i giovani al rispetto. Confermare la figura del Garante per i diritti Animali, in Regione ed in tutti i Comuni. Promuovere le adozioni di cani e gatti e creare varie aree verdi con alberi, attrezzate per sgambamento nei Comuni e vere baubeach nelle nostre spiagge bellissime per incentivare anche quella parte di turismo che si è persa. E, naturalmente, attrezzare salette dedicate nei vari aereoporti.

Sono passaggi decisivi per affrontare questi gravi problemi che non riguardano solo il benessere animale ma sono lo specchio e l’immagine della società civile, di una terra con tante potenzialità. All’insegna della collaborazione per uno scopo comune, i promotori della lista: Marilene Bonavita, responsabile per la Calabria, Cristiano Ceriello, presidente PAI, Carlo Callegari, dirigente nazionale.