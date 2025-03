di Teresa Peronace

PLACANICA – All’ interno della suggestiva chiesa di Santa Caterina, ‘pregevole’ gioiello artistico edificato prima del XV secolo nel cuore del borgo antico di Placanica, ieri (domenica 9 marzo), ha avuto luogo la presentazione dell’ avvincente romanzo “Il segreto di Polidorea”, scritto da Imma Divino e pubblicato dalle edizioni “Città del Sole”. A presenziare all’interessante iniziativa culturale, dalle ore 18:00, il sindaco del luogo, avvocato Antonio Condemi, l’editore Franco Arcidiaco, Santa Giannazzo, presidente dell’UCSI Calabria; Cristina Scuteri, giornalista della Gazzetta del Sud; Giuseppe Cavallo, giornalista e scrittore, che ha moderato i vari interventi. Tutti i relatori hanno evidenziato la bellezza di un romanzo che parla, anche, della condizione femminile in Calabria e nel Sud, in generale.

Una contro narrazione al femminile per raccontare, attraverso la vicenda di Sofia, giovane ricercatrice universitaria, che dopo la morte della madre avvenuta in circostanze misteriose decide di andare a cercare suo padre mai conosciuto perché figlia di uno stupro. Comincia così per lei un’indagine a ritroso nel tempo, in cui personaggi, vicende e segreti si intrecciano. Il viaggio la porta in Calabria, dove le donne, sebbene protagoniste fondamentali del cambiamento, sono rimaste in ombra, nell’ invisibilità relegate, a ruoli marginali e costrette ad adeguarsi a modelli socialmente accettati perché di stampo patriarcale. Ed è in questo intreccio narrativo che gradualmente da quel mondo di povera gente, di contadini, ma con tanta dignità, che emerge la genuinità e la semplicità di un popolo rimasto prigioniero dietro le grate di tanti equivoci e bollato spesso o come ‘mafioso’ o ‘parassita’ o, peggio ancora ‘fatalista’, incompreso, dunque, nella sua difficile, ricerca di forme di riscatto.

Aggrappata a questa flebile traccia, Sofia, giunge nel paese della madre, Polidorea, piccolo borgo della Locride, e comincia a ‘frugare’ nelle pieghe di quella ragnatela di vicoli e rughe, popolata da gente povera, le cui storie di vita e le battaglie per il riscatto degli oppressi, scoprendo che le sue vicende si intrecciano inevit . Lentamente, grazie all’aiuto di Vittoria, insegnante in pensione, e del giovane Mimmo, impegnato nel cambiamento di una terra soffocata dalla presenza asfissiante della criminalità dove, si va consolidando l’alleanza tra una classe politica corrotta e la ndrangheta in piena trasformazione e ascesa, per Sofia, tra suspence e intrighi, la verità verrà a galla.