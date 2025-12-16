ESCURSIONI – VIAGGI – ATTIVITA’ CULTURALI

R. & P.

In una stupenda giornata, meteo e sana aggregazione, l’Associazione “Altri Orizzonti” sabato 6 u.s. si è ritrovata a Canolo Nuovo per presentare il programma delle attività per l’anno 2026.

Alle ore 9,30 oltre sessanta soci si sono ritrovati a Canolo Vecchio e circa venti a Canolo Nuovo. Il primo gruppo con a capo Arturo Rocca, guida CSNE, Presidente dell’Osservatorio Ambientale Diritto per la vita e gran conoscitore dell’Aspromonte e della sua storia, ha fatto una breve escursione sulle bellissime “Dolomiti del Sud”. Il secondo guidato da Pietro Cremona, autore di due libri su Canolo, ha visitato la Chiesa, titolata alla ”Madonna delle Nevi” che, grazie all’impegno del Vescovo Oliva e della popolazione locale, dopo 22 anni di abbandono, è stata ristrutturata e inaugurata. Subito dopo visita ad uno dei famosi forni pubblici costruiti per consentire agli abitanti del luogo di poter panificare il loro pregiato grano di segala.

Alle 13 puntuali si sono ritrovati in un noto ristorante locale di Canolo Nuovo per gustare il pranzo a base di prodotti tipici del luogo.

Al termine del pranzo il Presidente Paolo Latella, dopo aver ringraziato tutti pe la partecipazione ed in particolare i responsabili di altre Associazioni del territorio appartenenti alla FIE, fatto cenno delle esperienze passate, ha presentato il programma nei suoi dettagli con alla base l’amicizia, la condivisione, l’impegno sociale. A tal proposito per Sud Trek è intervenuto Carmine Pirrotta che con il progetto “Diversi Sentieri” anche le persone con disabilità diverse (fisiche, ridotta mobilità, psichiche, sensoriali ecc.) hanno l’opportunità di vivere l’escursionismo. A seguire sono intervenuti la vice Presidente Elvira Romeo per illustrare le escursioni anche in canoa, Leo Stilo per il paese fantasma Casalinuovo d’Africo e Marcello Pezzano che, oltre la visita al Parco archeologico di Locri Epizefiri, ha presentato l’Inno per Atri Orizzonti.

L’Inno vuole essere un invito a promuovere e vivere l’Aspromonte con le sue meraviglie da esplorare, osservare, conservare, ammirare, contemplare, apprezzare; terra da vedere, raccontare, che ti accoglie e ti sorride e che va vissuta ed amata. Le visite ai Borghi quelli completamente disabitati che andrebbero ripuliti per essere fruiti e quelli con pochi anziani che cercano di mantenere le tradizioni. Le fermate per ammirare i paesaggi e conoscere la storia dei luoghi e anche per aprire la “vertulella” e condividere il contenuto: sarzizzi, supprezzati, buccularu, furmaggi, capucolli, pancetti c’u pani i casa e allivi consati e tantu vinu ca vannu annegati.

A conclusione dolci, gli auguri per le imminenti festività e l’arrivederci all’undici gennaio a Careri per la prima escursione.

INNO ASSOCIAZIONE ALTRI ORIZZONTI

SOTTOFONDO MUSICALE

L’Associazione “Altri Orizzonti” nasce con l’intento di promuovere il territorio attraverso escursioni ed attività culturali. Siamo una Comunità di persone che con amicizia, condivisione, convivialità, semplicità, uniti dalla passione per la natura e la cultura, cercano di scoprire e far scoprire le ricchezze e le tradizioni della nostra amata terra

.

NTRODUZIONE MUSICALE

Altri Orizzonti per Camminare.

Altri Orizzonti per conoscere.

Altri Orizzonti per scoprire.

Altri Orizzonti per socializzare.

Vivu, vivi, evviva l’asprumunti,

tanti posti da esplorari,

tanti posti da osservari,

tanti posti da conservari.

Giramu muntagni, giramu collini,

giramu chianuri c’u mari vicini

cu l’acqua e cu ventu, c’u suli e c’a nivi,

ma quant’è bellu stu jiri e veniri.

Tanti senteri cu valli e cascati

e paesaggi chi sunnu ncantati:

natura bella e gran tradizioni

vantu di storia chi d’una emozioni.

Rip.

natura bella e gran tradizioni

vantu di storia chi d’una emozioni.

INTERMEZZO MUSICALE

Vivu, vivi, evviva l’asprumunti,

tanti posti d’ammirari,

tanti posti da contemplari,

tanti posti d’apprezzari.

Su tanti i borghi chi jamu a vidiri,

culturi antichi, ricami e valuri,

si damu lustru u si ponnu ammostrari

e nomi scritti u si sannu cuntari.

E pajiselli cu pochi cristiani,

tutti ennu chjini di garbi luntani,

ndavi chi ancora fannu cosi pregiati:

durci, salami e cunservi conzati.

Rip.

ndavi cu ancora fannu cosi pregiati:

durci, salami e cunservi conzati.

INTERMEZZO MUSICALE

Vivu, vivi, evviva l’asprumunti

terra u si cunta u si vidi,

terra chi luci, t’accogghj e s’arridi.

Terra chi ndavi u si teni adorata,

terra chi vaji vissuta ed amata.

Nu’ caminandu facimu fermati

e stamu addritta o puru assettati,

a fermata chjiu longa è puru cchju bellla

è quandu sciogghjmu la vertulella:

hjarvi i sarzizi e di supprezzati,

buccularu,furmaggi e pancetti tagghjati,

c’u pani i casa e allivi conzati

e tantu vinu ca vannu annegati.

Rip.

c’u pani i casa e allivi conzati

e tantu vinu ca vannu annegati.

INTERMEZZO MUSICALE

Na cosa bella chi nui facimu,

ca’ tuttu quantu lu condividimu.

Cu Altri Orizzonti nu camminamu

e jamu sempi i ccà e di llà.

Cu Altri Orizzonti ndi divertimu

mangiandu, sonandu, cantandu e ballandu.

Questo Inno è per te …. Altri Orizzonti.

Questo Inno è per te …. Altri Orizzonti.

Questo Inno è per me e per voi …….. per tutti NOI.