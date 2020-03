Presentata terza edizione del Radio Roccella Rock Festival

R. & P.



ROCCELLA – E’ stata presentata lo scorso sabato, 29 febbraio, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Roccella Jonica (RC), nei locali siti in Largo Don Molinero, la terza edizione del Radio Roccella Rock Festival, manifestazione musicale che coltiva l’obiettivo primario di garantire ai partecipanti opportuna visibilità e le premesse per delineare un valido percorso artistico e professionale, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni, puntando poi alla condivisione della musica quale traino culturale per il territorio, come ha sottolineato in apertura il neopresidente dell’emittente radiofonica, Massimo Logozzo, rammentando che già dalla seconda edizione, proprio per perseguire tale scopo, si sia volutamente messo da parte l’impatto agonistico. Il presidente ha poi annunciato le novità previste per quest’anno, le diverse location che saranno coinvolte nell’esibizione dei giovani solisti o componenti di gruppi musicali provenienti dalla Calabria e da tutt’Italia, l’inserimento in cartellone di un workshop, nella forma di un vero e proprio seminario di studi e perfezionamento musicale, la presenza di un gruppo di esperti musicali che nella serata finale del 1° maggio consegnerà a tutti i partecipanti degli attestati di stima, la titolazione del premio rivolto al miglior testo in italiano a Giuseppe Russo (Peppe Remix), ed infine l’inedita composizione della direzione artistica che vede la cantante e psicologa Manuela Cricelli affiancare Ilario Ieraci.

Nel prendere la parola quest’ultimi hanno sottolineato la nuova struttura itinerante del Festival, con la prima serata che si svolgerà, sabato 21 marzo, al Chiosco di Caulonia Marina. Si proseguirà poi al Largo Don Molinero di Roccella Jonica, sabato 4 aprile, al Golosia di Marina di Gioiosa Ionica, sabato 18 aprile, mentre domenica 19 aprile avrà luogo il sopra citato workshop. La selezione, nelle parole di Manuela, ha interessato sia singoli o gruppi che già possono vantare un percorso artistico importante, sia giovani alle loro prime esperienze, infatti è prevista l’esibizione anche di una band composta da ragazzini fra i 9-12 anni d’età. Ieraci ha rimarcato la scelta di interessare diversi luoghi quale palcoscenico delle varie esibizioni, in quanto consentirà di far conoscere e valorizzare delle valide situazioni musicali nei paesi limitrofi, comunicando infine come nella serata finale, venerdì 1° maggio, che si svolgerà a Roccella Jonica, Largo Colonne Rita Levi Montalcini, vi sarà un super ospite, Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla e fondatore, insieme a Gaetano Curreri, degli Stadio. Di rilievo anche l’intervento di Vittorio Zito, sindaco del Comune di Roccella Jonica, patrocinatore del Festival con la collaborazione di Tana Records, il quale ha sottolineato la valida formula artistica della manifestazione musicale nel sostenere una dimensione culturale intesa a valorizzare la regione e i suoi giovani musicisti, ricordando come la serata conclusiva del 1° maggio andrà ad inserirsi nell’ambito di tutta una serie di iniziative che il Comune programmerà per celebrare i cinquant’anni dello Statuto dei Lavoratori.

Il sindaco ha poi tenuto ad evidenziare l’attività dell’ “emittente fuori dal coro”, che da più di quarant’anni si è distinta quale elemento qualificante del tessuto socio-culturale della cittadina, cambiando sì, ma mantenendosi sempre fedele a se stessa, ai propri valori e alle proprie idee. Il Radio Roccella Rock Festival, infine, potrà contare su una pregevole macchina logistica ed organizzativa: i tecnici ed i fonici di Live Music (Giuseppe Di Chiera, Dario Mammone), che metteranno a disposizione degli artisti tutte le attrezzature audio necessarie per la loro esibizione, il cameraman Maurizio Cursaro per le dirette video, il fotografo Pino Curtale, le dirette live a cura di Tony Lombardo, Pino Gemelli, Antonio Toscano, Fabio Noce, con la regia di Mimmo Grollino, la presentazione delle serate affidata a Salvatore Commisso e Nicola Procopio, la comunicazione stampa curata dal giornalista Antonio Falcone. Tutte le serate saranno trasmesse in diretta su Radio Roccella (FM e streaming) e sulle sue pagine social, con la partecipazione delle emittenti amiche Radio Valentina di Soverato e Radio Eco Sud di Cittanova. Dopo la conferenza stampa vi è stata l’esibizione della band The Best Fu@@ingDirty Blues Trio:Enzo Tropepe (voce/chitarra), Federico Placanica (batteria), Funky Niddu (basso) hanno coinvolto ed entusiasmato il pubblico, proponendo suggestive e trascinanti cover di classici del blues.