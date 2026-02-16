di Redazione

ROMA – Domenico Pantano è stato insignito del Premio Riccardo Bramante 2026. Il fondatore e Direttore artistico del Centro Teatrale Meridionale, attore e regista, impegnato nell’attività teatrale da quasi cinquant’anni, ha ricevuto l’importante riconoscimento alla carriera.

A Roma, nella prestigiosa Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, alla Camera dei deputati, si è svolta, il 10 febbraio scorso, la quinta edizione del Premio Riccardo Bramante che celebra l’impegno civile, la cultura e l’eccellenza italiana.

Ideato e presieduto da Ester Campese con il patrocinio della Camera dei deputati, il riconoscimento rende omaggio a personalità del mondo delle istituzioni, del giornalismo, della medicina, della cultura e dello spettacolo, che si sono distinte per valore e dedizione.

Un tributo a chi con il proprio esempio contribuisce al progresso della società e al rafforzamento dei valori civili che uniscono il Paese.

Domenico Pantano è stato insignito del Premio – assegnato nella sezione spettacolo a figure artistiche che si sono distinte nella promozione e valorizzazione del teatro -, per aver dedicato la sua vita alla creazione e diffusione della cultura teatrale in Calabria e in tutta Italia.

«Sono felicissimo, grato e orgoglioso di questo premio, dedicato a una figura veramente eccezionale come Riccardo Bramante» – commenta il Maestro Domenico Pantano – Questo riconoscimento mi stimola ancora di più a continuare la mia missione di promotore di teatro, attore, regista e direttore artistico».