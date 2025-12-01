R & P

Il fascino eterno di un’icona del cinema italiano e internazionale come Ornella Muti impreziosirà la seconda edizione del premio “Incontri Notevoli 2025” in programma sabato 6 dicembre alle ore 18 a Palazzo Sant’Anna di Gerace.

La manifestazione sarà incentrata sulla presentazione della nuova opera editoriale “La leggenda degli zingari”, a cura di Pietro Cremona (docente, editore e scrittore che l’anno scorso ha pubblicato “L’Antico Eremo di Prestarona”, scritto a quattro mani con Ugo Mollica) e Domenico Cavallo, che prende spunto dal viaggio di un convoglio guidato con spirito nomade che, attraversando la Locride dalla montagna al mare, dissemina lungo il cammino piccoli e indifesi figli dell’amore che avrebbero poi dato vita alle generazioni future.

Un’opera di grande umanità e improntata alla valorizzazione delle bellezze uniche di questa terra, esaltate dalle fotografie del maestro Domenico Cavallo e dalle canzoni eseguite dal cantautore Bruno Panuzzo, che accompagneranno i presenti in un viaggio nel tempo e nello spazio, attraversando i decenni dagli anni ’60 in poi, soffermandosi su ognuno dei comuni trattati nel prezioso libro di Cremona e Cavallo: Gerace, Locri, Siderno, Canolo e Agnana: a ognuno di loro è altresì abbinato un elemento. La prefazione de “La leggenda degli zingari” è stata curata da Francesca Lopresti, docente e assessore alla Cultura del Comune di Siderno.

Dunque, dialogando con Ornella Muti e gli autori, il pomeriggio di sabato 6 trascorrerà piacevolmente arricchito dalle canzoni eseguite da Bruno Panuzzo, col gran finale in cui verrà proiettato il video dedicato all’attrice, realizzato dai ragazzi del gruppo “Rainbow” di Prestarona e la premiazione di una serie di personalità il cui percorso, incrociandosi con quello degli autori ha dato vita, appunto, a quegli “incontri notevoli” che danno il titolo alla manifestazione.