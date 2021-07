Premio “Giovane Geologo- Un geologo è per la vita”, importante riconoscimento per...

La studentessa Beatrice LIZZI della classe quarta sez. A indirizzo “Scienze Umane” del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri, Dirigente il prof. Francesco Sacco, partecipando alla 1a Edizione del Premio “Giovane Geologo – Un geologo è per la vita”, si è classificata al terzo posto nella sezione “miglior lavoro individuale ”.

Il concorso è stato organizzato dall’Università della Calabria (UNICAL) – Corso di Studio (CdS) in Scienze Geologiche Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST), con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) e dell’Ordine dei Geologi della Calabra (OGC) ed aperto a tutte le studentesse e tutti gli studenti del 4° e 5° anno di scuola secondaria di II grado della Calabria

Finalità del concorso è stata quella di “avvicinare i giovani a comprendere l’importanza della geologia nella cultura e nella società di oggi, in particolare a partire dalla formazione scolastica e sul territorio calabrese, così esposto a numerosi rischi di natura geologica ma anche ricco di potenzialità per la presenza di svariate risorse geologiche, e favorire la diffusione della consapevolezza e della necessità di azioni di prevenzione, protezione, tutela e sviluppo sostenibile dell’ambiente e del territorio per una maggiore sicurezza e migliore qualità della vita”.

L’elaborato realizzato dalla studentessa Lizzi è consistito in un lavoro multimediale mediante la rappresentazione di un video dal titolo “La nostra terra, impariamo a conoscerla e preservarla”, ed è stata premiata con la motivazione: “Per la vastità dei temi affrontati e l’impegno scientifico e sociale mostrato dall’elaborato”. Il video, infatti, dopo una breve introduzione sull’evoluzione geologica del pianeta Terra, ha evidenziato i rischi geologici ai quali la Calabria è notoriamente esposta per le caratteristiche del territorio, mediante la rappresentazione e spiegazione scientifica di alcuni eventi devastanti come alluvioni, movimenti franosi ed eventi sismici (il terremoto tra Reggio e Messina nel 1908). Si è soffermata sulle cause dei cambiamenti climatici e relative conseguenze sul territorio, avvalendosi anche, del parere del geologo locrese Nicola Gallo, il quale, intervistato, le ha fornito anche utili informazioni per comprendere e conoscere i rischi geologici del nostro territorio(in particolare si è soffermata sulla frana verificatasi sulla S.P. 1 località Puzzello di Gerace).

Il video prosegue con utili consigli per sensibilizzare,soprattutto i giovani, all’uso di energie pulite e di fertilizzanti naturali per salvaguardare la salute del nostro pianeta e promuovere uno sviluppo sostenibile.L’attenzione è stata poirivolta al patrimonio roccioso, minerario e termale del nostro territorio. Il video si conclude con una riflessione che mira a proteggere, tutelare e rispettare il nostro pianeta.

Per il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri referente del progetto è stata la prof.ssa Laura De Fiores.

La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 5 luglio 2021 presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria con la consegna del premio di € 200,00 per la studentessa Lizzi e di una Targa di riconoscimento per la Scuola, consegnata alla coordinatrice di classe, prof.ssa Cinzia Musitano.

Tutto ciò a conferma che il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri, notoriamente ad indirizzo umanistico, fornisce agli studenti anche gli strumenti necessari per affrontare in maniera esaustiva tematiche scientifiche.