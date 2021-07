PREMIO “GIOMO TRICHILO” Cancellata l’edizione 2021

R. & P.

Dopo attenta riflessione e valutazione si comunica che il Direttivo dell’Associazione Culturale L’Eco di Siderno ha deciso di cancellare l’edizione 2021 del Premio letterario “Giomo Trichilo”, concorso letterario di poesia inedita dialettale, giunto alla sua diciassettesima edizione, che si sarebbe dovuto svolgere il primo sabato del mese di Agosto a Siderno (RC).

Le problematiche organizzative e gestionali correlate all’epidemia di Virus Covid19 in corso, della quale non si conoscono gli sviluppi a breve, medio e lungo periodo e il fatto che dal Comune di Siderno nessuno abbia voluto contattarci per indicarci una qualsiasi forma di vicinanza alla “storica” manifestazione, ci hanno indotto a prendere questa sofferta decisione.

Con l’auspicio di poter riprendere al più presto il tradizionale appuntamento culturale inviamo a tutti gli “amici” del premio i più cordiali e affettuosi saluti.Siderno, 07.07.2021

Firmato

Il Presidente

Avv. Antonio Tassone